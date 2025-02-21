ЖКХ

«Дневной дозор»: Что делать с мусоропроводами в домах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что делать с мусоропроводами в домах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

1 января 2025 года стартовал 7-й год реформы, которую в народе окрестили «мусорной». Среди прочих целей преобразований власти декларировали переход к раздельному сбору отходов. Цель сама по себе хорошая — во многих странах мира граждане законопослушно и терпеливо сортируют мусор на множество фракций. В России планировалось также создать современную инфраструктуру, способствующую раздельному сбору мусора. По замыслу авторов реформы, граждане будут вовлечены в процесс сортировки отходов, что поможет сократить их объемы, попадающие на свалки, больше вторсырья будет попадать в переработку, и это будет полезно и для экологии, и для экономики.

Например, в Японии раздельный сбор отходов закреплен на законодательном уровне: в многоквартирных домах установлены емкости для мусора — отдельные тары под стекло, органические продукты, пластиковые и металлические емкости. Выбрасывать мусор в неустановленном месте в Японии нельзя — это грозит уголовным преследованием и серьезными штрафами. В России ситуация иная — о каком раздельном сборе мусора может идти речь в стандартном многоквартирном доме в Пскове, оборудованном мусоропроводом? Даже если найдется фанат раздельного сбора, живущий в таком доме, все скрупулёзно отсортированные им фракции отходов через мусоропровод попадают в один контейнер. Кроме того, в домах старого жилого фонда мусоропроводы часто становятся источником грязи, крыс и антисанитарии, что создает для жильцов серьезные проблемы.

Неудивительно, что в более новых домах, в которых проектом предусмотрен мусоропровод, нередко его заваривают еще на стадии сдачи дома в эксплуатацию. Кое-где в старом жилом фонде жители также принимают решение заварить его. Нужно ли уходить от мусоропроводов в жилых домах? Если да, то кто должен принять решение об отказе от них и кто должен оплатить сварочные работы? Могут ли жильцы отдельного подъезда отказаться от мусоропровода, или это должно быть решение всего дома? Как организовать сбор мусора после того, как будет принято решение о выводе мусоропровода из строя? На чьи «плечи» лягут забота и расходы по созданию контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов, в которых будут ликвидированы мусоропроводы? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Заместитель главы города Пскова Алексей Саенко напомнил, что все решения по включению или исключению каких-либо элементов из состава общедомового имущества должны приниматься на основании протоколов собрания собственников.

«Если собственники вдруг принимают решение о том, что мусоропроводы им не нужны, соответствующим образом оформляют решение об их ликвидации или перекрытии на общем собрании собственников, одновременно жильцам необходимо решить вопрос по накоплению твердых коммунальных отходов. Таким образом, им необходимо определиться с местом для установки площадки с мусорными контейнерами. В целом это все вопросы, которые требуют решения. Естественно, источник финансирования этих расходов определяют сами собственники».

Тонкости принятия собственниками решения о заваривании мусоропроводов в доме нам разъяснила Светлана Красильникова, директор великолукской управляющей компании «Город на Ловати».

«В настоящее время имеются различные мнения надзорных органов по вопросу необходимости кворума при принятии решения собственниками о закрытии мусоропровода. 100% голосов либо две трети голосов собственников для наличия кворума. Сложившаяся судебная практика исходит из необходимого кворума не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников. Решение будет единым для всех подъездов дома. Закрыть мусоропровод в одном подъезде, но оставить работать в остальных - нельзя. Также собственниками на общем собрании принимается решение об оборудовании контейнерной площадки для складирования отходов в случае ее отсутствия. После закрытия мусоропровода управляющая организация должна обратиться в муниципалитет для согласования места размещения контейнерной площадки, если ее нет. После этого специалисты управляющей организации за счет собственников оборудуют новую контейнерную площадку, установят ограждение, закупят контейнеры. Вновь начать пользоваться закрытым мусоропроводом можно будет только после проведения нового общего собрания собственников дома по данному вопросу».

За заваривание мусоропроводов в подъездах домов выступает и директор регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов. По его мнению, мусор надо выбрасывать в контейнеры, установленные во дворах. Так удобнее и для жильцов, и для регоператора.

«Как человек, который занимается транспортировкой мусора, я считаю, что нам удобнее всего забирать отходы на контейнерной площадке, где они скапливаются в контейнерах. С точки зрения обычного жителя многоквартирного дома, я всегда был за то, чтобы заваривать мусопроводы. Это позволяет избежать неприятных запахов, появления насекомых и грызунов, что в свою очередь благоприятно сказывается на всём подъезде».

Против мусоропроводов в многоквартирных домах выступает и экоактивист Сергей Елизаров, который, к слову, и сам живет в доме 60-х годов постройки с мусоропроводом. По сути, это длинная труба, куда скидывается весь мусор. По его мнению, такая система не только неэффективна, но и препятствует внедрению раздельного сбора отходов — важного шага к улучшению экологии в нашем городе.

«Во-первых, наличие такой системы утилизации мусора полностью перечеркивает идею раздельного сбора бытовых отходов, о которой так много говорят по телевизору и на самом высоком уровне. Несмотря на это, реформа всё же началась, и она предполагает как минимум два контейнера для сбора бытовых отходов: один для смешанных отходов, а другой — для сухих: стекла, металла, пластика и бумаги. Такой вариант во многих домах, особенно в старых домах 60-х, 80-х годов, просто напрочь отсекается. Как быть со старыми домами, в которых уже есть такая система? Вероятно, в этом случае следует принять решение на общем собрании жильцов. На это собрание нужно пригласить управляющую компанию и, возможно, депутата от этого округа. Необходимо обсудить эту проблему и найти решение, которое позволит закрыть вопрос. Параллельно следует организовать площадку для сбора бытовых отходов. На собрании должны быть представители и регионального оператора, и управляющей компании. И только общее собрание жильцов, совет дома может решить такую проблему».

Дмитрий Гусаков, директор управляющей компании «Комфортное домоуправление», выступает за ликвидацию «домашних» мусоропроводов. С одной стороны, многие привыкли выносить мусор, не выходя из подъезда, но на самом деле выйти на улицу и пройти 20-50 метров до мусорного контейнера, по мнению Дмитрия Гусакова, не такая уж большая сложность. Зато отсутствие в доме действующего мусоропровода позволит жильцам избежать множества неудобств. Запахи, распространение насекомых и грызунов — все это становится реальной проблемой, когда мусор хранится прямо в доме. Также Дмитрий Гусаков объяснил, почему нельзя принять решение о заваривании мусоропровода в отдельно взятом подъезде многоквартирного дома.

«Одним подъездом отделиться нельзя, потому что у нас в зависимости от наличия или отсутствия мусоропровода в доме меняется тариф на обслуживание. То есть получится такая ситуация, что у людей физически этого мусоропровода не будет, допустим, в одном подъезде, а тариф за обслуживание этого мусоропровода будет включен. Таким образом, собственники жилья принимают решение на общем собрании. Они ставят вопрос на голосование, и если большинство голосов за, то управляющая компания заваривает мусоропровод. То есть не требуется дополнительных финансовых затрат на оказание этой услуги».

Между тем председатель совета многоквартирных домов Пскова Нина Каштанова, продолжая его мысль, отмечает, что заваривание мусоропроводов не во всем доме, а выборочно, еще и очень неудобно.

«Нельзя делать это по подъездам. Это будет ужасно. Ведь машина приезжает, чтобы забрать мусор. Если в каком-то подъезде его не будет, а машина всё равно будет приезжать, это нерентабельно. Нужно заваривать систему во всём доме».

12-й избирательный округ города Пскова славится активными жителями. Часто их проекты выигрывают конкурсы по благоустройству общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды», они с заботой относятся к состоянию своих дворов и общедомового имущества. Положительным опытом решения вопросов с мусоропроводами и контейнерными площадками поделился депутат Псковской городской Думы по 12-му округу Григорий Стороненков.

«Если жильцы дома приняли решение закрыть мусоропровод, это осознанное и взвешенное действие. Однако, чтобы избавиться от отходов, необходимо оборудовать контейнерную площадку. По поручению собственников управляющая компания может заняться организацией площадки. Стоит отметить, что все расходы будут возложены на жильцов, поскольку контейнерная площадка относится к общедомовому имуществу. Какие выходы могут быть? Потому что на финансирование обычно мало кто идет, не хотят. Один из инструментов, которым можно воспользоваться, это создание ТОСа. Можно и контейнерную площадку сделать, и какое-то благоустройство во дворе сделать. Это один из путей. Второй путь: некоторые компании у нас в качестве жеста доброй воли делают за свой счет. Это проявление лояльности к собственникам. В нашем случае контейнерную площадку оборудовала управляющая компания. Хотя она и не была обязана это делать, но она пошла на такой шаг, это был "акт доброй воли"».

Вопрос с завариванием мусоропроводов не очень простой, отмечает глава администрации Островского района, в прошлом председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Быстров. Хотя бы потому, что если дом был построен уже с мусоропроводом, то, скорее всего, во дворе места для контейнерной площадки не предусмотрено. А значит, возникнет вопрос, куда выбрасывать мусор, если мусоропровод заварить.

«Если есть возможность организовать места для установки контейнеров и площадок, то это одно дело. Но если речь идёт о многоквартирном доме, например, девятиэтажном или выше, где раньше был мусоропровод, то, возможно, рядом с домом не найдётся свободного места для контейнера. Или, возможно, его установка помешает другим жильцам. Например, если рядом детская площадка или что-то в этом роде. Поэтому, на мой взгляд, в каждом случае нужно смотреть индивидуально. Однако если собственники примут решение установить контейнерную площадку, они, вероятно, будут нести финансовую ответственность за её содержание, если это будет возможно физически. Для решения этого вопроса необходимо будет обсудить его с управляющей компанией и администрацией города, поскольку земля, на которой расположен дом, была выделена для его строительства. Необходимо определить, какая территория принадлежит жильцам и как её можно использовать для установки контейнерной площадки. Это довольно сложный вопрос, и я не думаю, что существует универсальное решение для всех домов».

Дискуссия о том, нужны ли мусоропроводы в домах или не нужны, пережиток прошлого это или необходимость, длится уже давно, напоминает эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов. Но это «вопрос творческий», и единого подхода к его решению нет. При этом он поддерживает мнение других спикеров о том, что, если уж заваривать мусоропровод, то во всех подъездах. Или не заваривать вообще.

«Что касается одного отдельного подъезда в многоквартирном доме, я бы сказал нет. Будь я руководитель управляющей организации, я бы максимально от таких схем людей отговаривал. Потому что это очень тяжело для расчета, это очень тяжело для содержания дома. Тут либо все, либо никто. Я бы предпочёл действовать по этой схеме. Решение об этом должно быть принято на общем собрании жильцов. Я полагаю, что жилищная инспекция также поддержит в этом вопросе. Если кто-то, стремясь сэкономить, например, 100 рублей в месяц, хочет заварить в подъезде мусоропровод, или наоборот - не хочет этого делать, и только ради него мусор будут вывозить не с контейнерной площадки, а мусоровоз будет подъезжать к подъезду - это, на мой взгляд, неправильная позиция».

Что делать с мусоропроводами в домах — вопрос неоднозначный. С одной стороны, перефразируя классика, если мусоропроводы в свое время появились в многоквартирных домах, значит, это кому-нибудь было нужно. И значит, на то имелись соответствующие СанПиНы. С другой стороны, по прошествии лет становится понятно, что мусоропровод в подъезде — это больше беда, чем удобство. Легче раз в два дня выйти на улицу и выбросить мусор в контейнер, чем каждый день чувствовать неприятные запахи в подъезде. И хорошо еще, если крысы не заведутся. В этом плане радует, что жилищное законодательство дает собственникам жилья право принять решение его заварить. О том, что заваривание мусоропроводов — необходимый шаг к улучшению санитарных условий в многоквартирных домах, говорят и наши сегодняшние эксперты. Главное — чтобы все участники процесса адекватно между собой взаимодействовали. И чтобы при заваривании мусоропровода жильцы дома не оказались в ситуации, когда мусор будет попросту некуда выбрасывать, поскольку во дворе нет места для контейнеров.

Виктория Семенова