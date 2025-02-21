«Дневной дозор»: Что делать с мусоропроводами в домах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Что делать с мусоропроводами в домах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
1 января 2025 года стартовал 7-й год реформы, которую в народе окрестили «мусорной». Среди прочих целей преобразований власти декларировали переход к раздельному сбору отходов. Цель сама по себе хорошая — во многих странах мира граждане законопослушно и терпеливо сортируют мусор на множество фракций. В России планировалось также создать современную инфраструктуру, способствующую раздельному сбору мусора. По замыслу авторов реформы, граждане будут вовлечены в процесс сортировки отходов, что поможет сократить их объемы, попадающие на свалки, больше вторсырья будет попадать в переработку, и это будет полезно и для экологии, и для экономики.
Например, в Японии раздельный сбор отходов закреплен на законодательном уровне: в многоквартирных домах установлены емкости для мусора — отдельные тары под стекло, органические продукты, пластиковые и металлические емкости. Выбрасывать мусор в неустановленном месте в Японии нельзя — это грозит уголовным преследованием и серьезными штрафами. В России ситуация иная — о каком раздельном сборе мусора может идти речь в стандартном многоквартирном доме в Пскове, оборудованном мусоропроводом? Даже если найдется фанат раздельного сбора, живущий в таком доме, все скрупулёзно отсортированные им фракции отходов через мусоропровод попадают в один контейнер. Кроме того, в домах старого жилого фонда мусоропроводы часто становятся источником грязи, крыс и антисанитарии, что создает для жильцов серьезные проблемы.
Неудивительно, что в более новых домах, в которых проектом предусмотрен мусоропровод, нередко его заваривают еще на стадии сдачи дома в эксплуатацию. Кое-где в старом жилом фонде жители также принимают решение заварить его. Нужно ли уходить от мусоропроводов в жилых домах? Если да, то кто должен принять решение об отказе от них и кто должен оплатить сварочные работы? Могут ли жильцы отдельного подъезда отказаться от мусоропровода, или это должно быть решение всего дома? Как организовать сбор мусора после того, как будет принято решение о выводе мусоропровода из строя? На чьи «плечи» лягут забота и расходы по созданию контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов, в которых будут ликвидированы мусоропроводы? Об этом - в программе «Дневной дозор».
Заместитель главы города Пскова Алексей Саенко напомнил, что все решения по включению или исключению каких-либо элементов из состава общедомового имущества должны приниматься на основании протоколов собрания собственников.
Тонкости принятия собственниками решения о заваривании мусоропроводов в доме нам разъяснила Светлана Красильникова, директор великолукской управляющей компании «Город на Ловати».
За заваривание мусоропроводов в подъездах домов выступает и директор регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов. По его мнению, мусор надо выбрасывать в контейнеры, установленные во дворах. Так удобнее и для жильцов, и для регоператора.
Против мусоропроводов в многоквартирных домах выступает и экоактивист Сергей Елизаров, который, к слову, и сам живет в доме 60-х годов постройки с мусоропроводом. По сути, это длинная труба, куда скидывается весь мусор. По его мнению, такая система не только неэффективна, но и препятствует внедрению раздельного сбора отходов — важного шага к улучшению экологии в нашем городе.
Дмитрий Гусаков, директор управляющей компании «Комфортное домоуправление», выступает за ликвидацию «домашних» мусоропроводов. С одной стороны, многие привыкли выносить мусор, не выходя из подъезда, но на самом деле выйти на улицу и пройти 20-50 метров до мусорного контейнера, по мнению Дмитрия Гусакова, не такая уж большая сложность. Зато отсутствие в доме действующего мусоропровода позволит жильцам избежать множества неудобств. Запахи, распространение насекомых и грызунов — все это становится реальной проблемой, когда мусор хранится прямо в доме. Также Дмитрий Гусаков объяснил, почему нельзя принять решение о заваривании мусоропровода в отдельно взятом подъезде многоквартирного дома.
Между тем председатель совета многоквартирных домов Пскова Нина Каштанова, продолжая его мысль, отмечает, что заваривание мусоропроводов не во всем доме, а выборочно, еще и очень неудобно.
12-й избирательный округ города Пскова славится активными жителями. Часто их проекты выигрывают конкурсы по благоустройству общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды», они с заботой относятся к состоянию своих дворов и общедомового имущества. Положительным опытом решения вопросов с мусоропроводами и контейнерными площадками поделился депутат Псковской городской Думы по 12-му округу Григорий Стороненков.
Вопрос с завариванием мусоропроводов не очень простой, отмечает глава администрации Островского района, в прошлом председатель областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Быстров. Хотя бы потому, что если дом был построен уже с мусоропроводом, то, скорее всего, во дворе места для контейнерной площадки не предусмотрено. А значит, возникнет вопрос, куда выбрасывать мусор, если мусоропровод заварить.
Дискуссия о том, нужны ли мусоропроводы в домах или не нужны, пережиток прошлого это или необходимость, длится уже давно, напоминает эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов. Но это «вопрос творческий», и единого подхода к его решению нет. При этом он поддерживает мнение других спикеров о том, что, если уж заваривать мусоропровод, то во всех подъездах. Или не заваривать вообще.
Что делать с мусоропроводами в домах — вопрос неоднозначный. С одной стороны, перефразируя классика, если мусоропроводы в свое время появились в многоквартирных домах, значит, это кому-нибудь было нужно. И значит, на то имелись соответствующие СанПиНы. С другой стороны, по прошествии лет становится понятно, что мусоропровод в подъезде — это больше беда, чем удобство. Легче раз в два дня выйти на улицу и выбросить мусор в контейнер, чем каждый день чувствовать неприятные запахи в подъезде. И хорошо еще, если крысы не заведутся. В этом плане радует, что жилищное законодательство дает собственникам жилья право принять решение его заварить. О том, что заваривание мусоропроводов — необходимый шаг к улучшению санитарных условий в многоквартирных домах, говорят и наши сегодняшние эксперты. Главное — чтобы все участники процесса адекватно между собой взаимодействовали. И чтобы при заваривании мусоропровода жильцы дома не оказались в ситуации, когда мусор будет попросту некуда выбрасывать, поскольку во дворе нет места для контейнеров.
Виктория Семенова