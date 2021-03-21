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ЖКХ

Депутат Владимир Панченко выступил с критикой реализации проекта «Чистая вода» в Псковской области

25.03.2021 12:30|ПсковКомментариев: 1

Насколько эффективно расходуются средства при реализации проекта «Чистая вода», поинтересовался депутат Псковского областного Собрания Владимир Панченко («Справедливая Россия»). Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, свой вопрос он задал сегодня, 25 марта, на очередной сессии регионального парламента во время обсуждения проекта «Чистая вода».

«Проект "Чистая вода" существует со времен царя Гороха, и мы постоянно слышим, что нет то проекта, то финансирования, то еще чего-то. Постоянно что-то закапываем и перекапываем. Возникает вопрос, а эффективно ли у нас расходуются средства в рамках программы. Очень много проектов, очень мало реализованного», - высказался он.

«Использование региональных и федеральных средств отслеживается по определенным показателям. "Чистая вода" работает всего лишь семь лет, с 2014 лет. Любая эффективность рассчитывается предварительно, показатель, сколько населения будет обеспечено качественной водой, насколько сократится количество аварий и так далее», - ответил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Спикер регионального парламента Александр Котов в свою очередь обратил внимание, что в докладе прозвучало, сколько всего уже удалось реализовать в рамках проекта и говорить, что ничего не сделано, некорректно.

Теги: #ЖКХ #псковское областное собрание #Чистая вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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