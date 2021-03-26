ЖКХ

Антон Минаков: Проблему качества воды в Псковской области надо решать срочно

Проблему качества воды в Псковской области надо решать срочно, через два года будет поздно. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков, комментируя итоги парламентского часа перед сессией регионального парламента, который был посвящен данной теме.

Гость студии сообщил, что ответы областных чиновников на поставленные депутатами вопросы его совершенно не удовлетворили. «Задавая вопрос, в каком районе наиболее плачевная ситуация по воде, я рассчитывал услышать ответ - в Псковском. В частности, в деревне Родина, в новых жилых кварталах. Ответом господина Грахова (председателя областного комитета по строительству и ЖКХ - ред.) я был шокирован, потому что он не смог выделить какой-то определенный район, а ответил, что критическая ситуация наблюдается во всех районах, поскольку износ водопроводных сетей составляет 80%. О чем это может говорить? О том, что системы фактически нет», - констатировал Антон Минаков.

Кроме того, он не увидел качественных изменений в состоянии воды за более чем семилетний период реализации программы «Чистая вода» в Псковской области. «А деньги из бюджета на реализацию программы выделяются. И что мы видим через семь лет ее реализации? Износ системы 80% по всей области. Это же сколько лет людям, находившимся у власти, надо было закрывать на эту ситуацию глаза?!» - выразил недоумение гость студии. По его мнению, местным специалистам уже не справиться с проблемой качества воды, и пришло время обращаться за помощью федерального центра, причем, как за консультативной, так и за финансовой.