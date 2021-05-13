ЖКХ

Жителям Псковской области разъяснили способы передачи показаний электросчетчиков

Как жителям Псковской области передавать показания счетчика электроэнергии? Вопрос читателей Псковская Лента Новостей переадресовала в компанию «Псковэнергосбыт».

В компании напомнили, что новые показания быстро и просто передать при оплате квитанции за свет в отделениях «Псковэнергосбыта», на почте или в банке. Пользователям банковских онлайн-сервисов, таких как «Сбербанк Онлайн», также доступна передача показаний при оплате - новые показания нужно записывать в графу «Текущие текущие».

Напомним, на сайте «Псковэнергосбыта» появился простой и удобный сервис оплаты счетов за электроэнергию.

Существуют и другие возможности передачи показаний. Это чат-боты «ВКонтакте» и в «Телеграме», сервисы на сайте «Псковэнергосбыта» в личном кабинете или без регистрации, СМС.

«Если показания не будут переданы или будут переданы после 25 числа, то счет выставят из расчета по среднемесячному потреблению абонента за последние полгода, а через три месяца без показаний квитанции будут приходить с расчетом по нормативу. Впрочем, при поступлении показаний обязательно сделают перерасчет, двойной оплаты не будет», - пояснили в компании.

Как передать показания электросчетчика: