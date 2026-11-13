Антон Мороз: Регионам не хватает финансирования и компетенций для капремонта

Ключевые вопросы устойчивости системы капитального ремонта и защиты прав граждан обсудили на пленарном заседании международной выставки «Ютиликон 2026», посвященном теме «Масштабная трансформация ЖКХ: от преодоления инфраструктурных рисков к единой национальной платформе управления». Об этом сообщил депутат Государственной Думы 9-ого созыва Антон Мороз в своем канале в мессенджере Мах.
Фото: Антон Мороз / Мах
Он отметил, что три года назад был принят закон, заложивший основу для цивилизованного подхода к капремонту.
Однако, по мнению Антона Мороза, механизм пока работает не в полную силу: регионам не хватает финансирования, компетенций и методик.
В рамках дискуссии, главной целью всей этой работы были названы права граждан.
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