 
ЖКХ

Антон Мороз: Регионам не хватает финансирования и компетенций для капремонта

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Ключевые вопросы устойчивости системы капитального ремонта и защиты прав граждан обсудили на пленарном заседании международной выставки «Ютиликон 2026», посвященном теме «Масштабная трансформация ЖКХ: от преодоления инфраструктурных рисков к единой национальной платформе управления». Об этом сообщил депутат Государственной Думы 9-ого созыва Антон Мороз в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Антон Мороз / Мах

Он отметил, что три года назад был принят закон, заложивший основу для цивилизованного подхода к капремонту.

«Его логика проста: программы обновляются ежегодно и только по результатам технического обследования домов, а проводить обследования вправе лишь члены саморегулируемых организаций в области проектирования и изысканий — с персональной ответственностью за результат», — объяснил парламентарий.

Однако, по мнению Антона Мороза, механизм пока работает не в полную силу: регионам не хватает финансирования, компетенций и методик.

«Именно поэтому сегодня стоит говорить о необходимости дополнительных мер содействия со стороны правительства. Федеральный центр должен не просто принять закон, а обеспечить его реализацию — финансовой поддержкой субъектов, едиными федеральными методиками и современными стандартами», — отметил Антон Мороз.

В рамках дискуссии, главной целью всей этой работы были названы права граждан.

«Техническое обследование должно превратить систему капремонта из хаотичного латания дыр в точную инженерную науку», — резюмировали депутат.
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Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Государственной Думы 9-го созыва.

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