В Госдуме рассказали, как получить перерасчет за недостаточно горячую воду

Собственники квартир вправе получить перерасчет за горячую воду из крана, если ее температура днем опускается ниже 57 градусов, рассказал зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский.

Температура горячей воды в многоквартирном доме должна составлять от 60 до 75 градусов. При этом законодательством предусмотрены допустимые отклонения: в дневное время - не более трех градусов, а с полуночи до пяти утра - не более пяти градусов.

«Если температура выходит за установленные пределы, жильцы вправе потребовать перерасчет платы за коммунальную услугу. За каждые три градуса отклонения сверх допустимого предела плата снижается на 0,1% за каждый час нарушения. Если же температура горячей воды опускается ниже 40 градусов, за соответствующий период ее потребления применяется тариф на холодную воду», - сказал Якубовский.

Он пояснил, что для получения перерасчета необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации жилого дома и зафиксировать нарушение, а также зарегистрировать заявку и потребовать проведение замеров температуры воды с составлением соответствующего акта.

«Как правило, проверка должна быть назначена не позднее двух часов с момента обращения, если с жильцом не согласовано другое время. На основании зафиксированного нарушения можно потребовать перерасчет у исполнителя коммунальной услуги - управляющей или ресурсоснабжающей организации. Это зависит от того, с кем заключен договор», - добавил депутат.

По словам Якубовского, если в перерасчете необоснованно отказывают или нарушение не устраняется, можно обратиться в государственную жилищную инспекцию или надзорные органы, пишет РИА Новости.