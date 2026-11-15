Зампред комитета Госдумы назвал крайний срок оплаты услуг ЖКХ за октябрь

Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за октябрь до 16 ноября, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Парламентарий напомнил, что в России с 1 марта вступил в силу закон, в соответствии с которым срок оплаты ЖКУ сдвинулся с 10-го на 15-е число месяца.
По его словам, закон призван поддержать пенсионеров и тех людей, которые получают заработную плату 10-го, 12-го и 15-го числа каждого месяца, поскольку очень удобно оплачивать ЖКУ после поступления средств на счет, пишет