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Зампред комитета Госдумы назвал крайний срок оплаты услуг ЖКХ за октябрь

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Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за октябрь до 16 ноября, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий напомнил, что в России с 1 марта вступил в силу закон, в соответствии с которым срок оплаты ЖКУ сдвинулся с 10-го на 15-е число месяца.

«В этом году 15 ноября — воскресенье, выходной день. Напомню, если крайний день срока оплаты, установленного законом, приходится на нерабочий день, то крайний срок автоматически переносится на ближайший рабочий день. Так что оплатить услуги ЖКХ за октябрь можно до 16 ноября включительно, то есть до понедельника», — сказал Сергей Колунов.

По его словам, закон призван поддержать пенсионеров и тех людей, которые получают заработную плату 10-го, 12-го и 15-го числа каждого месяца, поскольку очень удобно оплачивать ЖКУ после поступления средств на счет, пишет «РИА Новости» .

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