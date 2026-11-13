Более 2,3 тысячи домов подключили к газу в Псковском округе

С начала программы социальной газификации в Псковском муниципальном округе к газу подключили более 2 350 домовладений. Только в 2026 году голубое топливо получили свыше 590 домов. Об этом сообщила глава Псковского муниицпального округа Наталья Федорова в Max.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Max

В программе догазификации участвуют почти 60 населённых пунктов округа. Большинство из них расположены на территориях Логозовского, Тямшанского, Писковичского, Середкинского и Завеличенского территориальных отделов.

«В этом году, по информации компании "Газпром газораспределение Псков", к газу подключены свыше 590 домовладений жителей округа, работа по подключениям продолжается. Кроме того, в этом году построено почти 34 километров сетей и газопроводов-вводов, а с момента начала программы их построено 250 километров», - отметила Наталья Федорова.

Кроме того, глава муниципалитета отмечает, что администрация округа совместно с территориальными отделами контролирует восстановление дорог и благоустройства после прокладки газовых сетей. Для этого специалисты ведут реестр дорог и взаимодействуют с подрядчиками.