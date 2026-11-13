Более 2,3 тысячи домов подключили к газу в Псковском округе

С начала программы социальной газификации в Псковском муниципальном округе к газу подключили более 2 350 домовладений. Только в 2026 году голубое топливо получили свыше 590 домов. Об этом сообщила глава Псковского муниицпального округа Наталья Федорова в Max.
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Max
В программе догазификации участвуют почти 60 населённых пунктов округа. Большинство из них расположены на территориях Логозовского, Тямшанского, Писковичского, Середкинского и Завеличенского территориальных отделов.
Кроме того, глава муниципалитета отмечает, что администрация округа совместно с территориальными отделами контролирует восстановление дорог и благоустройства после прокладки газовых сетей. Для этого специалисты ведут реестр дорог и взаимодействуют с подрядчиками.