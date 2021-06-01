ЖКХ

Новые тарифы на электроэнергию будут действовать в Псковской области с 1 июля

Тарифы на водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей Псковской области меняются с 1 июля в соответствии с распоряжением комитета по тарифам и энергетике Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АО «Псковэнергосбыт».

Рост тарифов не превысит установленный распоряжением правительства Российской Федерации индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 3,4%.

Для жителей городов с 1 июля тариф на электроэнергию составит 4,82 рубля/кВт*ч (при действующем тарифе 4,60 рубля/кВт*ч). Граждане, проживающие в сельской местности, с 1 июля будут платить по тарифу 3,37 рубля за 1 кВт*ч (при действующем тарифе 3,22 рубля/кВт*ч).

Для горожан, у которых дома стоят электроплиты и (или) электроотопительные установки, тариф с 1 июля вырастет до 3,62 рубля/кВт*ч (при действующем тарифе 3,45 рубля/кВт*ч).

Начислять плату по новым тарифам начнут с 1 июля, а квитанции за потребленную в июле электроэнергию поступят потребителям в августе.

АО «Псковэнергосбыт» напоминает: в Личном кабинете потребителя на сайте компании вы найдете актуальную информацию по показаниям, задолженности, начислениям. Сервис позволяет контролировать расходы, передавать показания, оперативно получать счета и оплачивать их без комиссии.

Заплатить без комиссии можно также без регистрации на сайте и в Центрах обслуживания потребителей АО «Псковэнергосбыт».