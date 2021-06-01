ЖКХ

Три контейнерные площадки в Пскове будут ликвидированы в ближайшее время

Три контейнерные площадки в Пскове будут ликвидированы в ближайшее время. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора — «Мехуборки».

Управление городского хозяйства администрации города Пскова ликвидирует места накопления ТКО в связи с нарушением по содержанию контейнерных площадок.

Для предотвращения образования стихийных свалок региональный оператор по обращению с ТКО филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) предлагает использовать следующие контейнерные площадки взамен ликвидируемых: