ЖКХ

Многие псковичи используют унитаз как дополнительное мусорное ведро — «Горводоканал»

В городской канализации произошёл временный выход из строя некоторых насосных станций из-за большого количества нерастворимого мусора, который поступал в систему водоотведения за время новогодних каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Горводоканал».

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

«Как оказалось, многие горожане используют унитаз как дополнительное мусорное ведро, особенно в праздничные дни. В этот период повышается водопотребление, что приводит к дополнительной нагрузке на систему водоотведения. Кроме недоеденных салатов, в канализацию идет обилие влажных салфеток и прочей синтетики», - сообщил цех водоотведения предприятия на ежемесячном совещании с руководителями подразделений.

Как сообщили на предприятии, за 11 праздничных дней насосы на трёх канализационных насосных станциях (КНС) не выдержали потока мусора. Оборудование пришлось оперативно чистить, ремонтировать и менять на новое. Благодаря ежедневной работе ремонтных бригад серьёзных аварий на канализационных линиях удалось избежать.

«В целом сотрудники многих подразделений выходили на работу в праздничные дни по производственной необходимости. Это специалисты службы работы с абонентами, инженеры отделов информационных технологий и автоматизированных систем управления и другие», - сообщили на предприятии.

Руководство «Горводоканала» поблагодарило все подразделения, которые работали в праздничные дни, за профессионализм и организацию бесперебойной деятельности предприятия. Также удалось устранить более 20 аварийных ситуаций на сетях водопровода.