ЖКХ

Порядка 270 млн рублей направят на систему умягчения воды в Пскове

Порядка 250-270 млн рублей направят на систему умягчения воды в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня Фонд содействия реформирования ЖКХ одобрил нашу заявку на выделение средств на проектно-сметную документацию. Рассчитываем, что до 1 октября будет проведен конкурс, определен подрядчик. Предварительно с Фондом договорились, что в следующем году на систему умягчению воды на 42 тысячи кубов порядка 250-270 млн рублей из федерального бюджета получим. Порядка 30% будет выделено Водоканалом. Думаю, все работы по Пскову в следующего году завершим», - рассказал глава региона.



Михаил Ведерников также отметил, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Псковскую область направят более 1 млрд рублей на модернизацию объектов питьевого водоснабжения. 800 млн нужно на город Пскова, порядка 4,2 млрд на другие муниципалитеты. Губернатор добавил, что к 2024 году порядка 80% жителей региона должны быть обеспечены нормальной качественной водой.