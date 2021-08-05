Порядка 270 млн рублей направят на систему умягчения воды в Пскове

Порядка 250-270 млн рублей направят на систему умягчения воды в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции 5 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Михаил Ведерников также отметил, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Псковскую область направят более 1 млрд рублей на модернизацию объектов питьевого водоснабжения. 800 млн нужно на город Пскова, порядка 4,2 млрд на другие муниципалитеты. Губернатор добавил, что к 2024 году порядка 80% жителей региона должны быть обеспечены нормальной качественной водой.