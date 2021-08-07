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На вопросы жителей Славкович о догазификации ответили Александр Котов и Геннадий Григорьев

На вопросы жителей порховского села Славковичи о предстоящей догазификации населенного пункта ответили председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и депутат Геннадий Григорьев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, вместе с парламентариями разъяснения по реализации масштабной программы давал глава района Юрий Семенов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Нам очень важно сейчас начать первый этап догазификации региона. Программа начнется с населенных пунктов, в которых уже есть внутрипоселковые газовые сети, а на втором этапе продолжится там, где такие сети только предстоит построить. Действовать нужно оперативно, потому что задача стоит масштабная: до конца 2022 года догазификация должна быть выполнена», - обратился к жителям улицы Цинченко Александр Котов. «Хорошее дело. Мы давно мечтали газифицировать населенные пункты нашей области, сейчас такая возможность, наконец, появилась. Мне кажется, жителям надо ее использовать, тем более что работы будут произведены бесплатно вне зависимости от расстояния от домовладения до внутрипоселковых сетей», - уточнил председатель областного Собрания.

Геннадий Григорьев перечислил населенные пункты Порховского района, которых догазификация коснется в первую очередь. Помимо Славкович, в перечень попали Порхов и крупные деревни Логовино, Подсевы, Полоное, Попадинка и Хилово, где газ уже есть. «В этих населенных пунктах мы реально можем газифицировать домовладения. Я вхожу в рабочую группу, созданную в при администрации района, наша задача – оповестить всех жителей, чтобы все, кому необходимо подключиться, попали в график», - сообщил депутат участникам встречи и на месте раздал бланки заявлений и презентацию, пошагово иллюстрирующую последовательность действий.

Александр Котов обратил внимание, что для подачи заявления обязательно понадобятся два свидетельства на право собственности – на земельный участок и на жилой дом. В бланке необходимо указать их кадастровые номера. Кроме того, нужно приложить распечатанный ситуационный план с обозначенным строением и границами участка и – его можно бесплатно скачать через карты в поисковой системе сети интернет. По словам спикера, это позволит заранее спланировать размещение сети газопровода в пределах населённого пункта.

Догазификация проводится бесплатно до границы земельного участка. Все остальные затраты по прокладке газопровода к дому ложатся на собственника. «Понятно, что не у всех есть средства, чтобы сразу оплатить такие работы, но я бы посоветовал не отказываться категорично от такой возможности на перспективу. Сети будут спроектированы с учетом количества потенциальных потребителей – так, чтобы подключение новых абонентов в перспективе не потребовало перекладки газопровода», - обратил внимание Александр Котов.

Кроме того, спикер отметил, что пакет документов можно подать через сайт, но с учетом наплыва обращений есть смысл доехать до Порхова лично и обратиться в местный филиал «Газпром газораспределение».

Вопросов у участников встречи возникло немало. Пожилых жителей интересовало, можно ли не ехать в Порхов, а передать документы в администрацию поселения, как скачать ситуационный план – в этих случаях свою помощь предложил глава волости Александр Михайлов. Отвечая на вопросы, Александр Котов уточнил, что регистрация по месту подключения газа не требуется, проект будет общий для всего населенного пункта, а индивидуальная часть коснется только прокладки газопровода в пределах земельного участка и дома. Чтобы посчитать примерный объем предстоящих затрат, можно воспользоваться функцией «Калькулятора» на портале «Догазификация» в сети Интернет.

«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше жилых домов на территории нашего региона было газифицировано, проводим такие встречи, стараемся разъяснять, - прокомментировал итог общения Александр Котов. – Жители деревень задают много вопросов, с недоверием относятся к тому, что предлагается бесплатно, ждут подвоха. Очень важно сейчас пояснить, каким образом программа будет работать. Мы к этой работе подключаем глав поселений, районные администрации, волонтеров, в том числе отделений партии "Единая Россия". И всем, кто будет испытывать затруднения в оформлении заявления и сборе пакета документов, готовы оказывать помощь».