На вопросы жителей Славкович о догазификации ответили Александр Котов и Геннадий Григорьев

На вопросы жителей порховского села Славковичи о предстоящей догазификации населенного пункта ответили председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и депутат Геннадий Григорьев. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, вместе с парламентариями разъяснения по реализации масштабной программы давал глава района Юрий Семенов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Геннадий Григорьев перечислил населенные пункты Порховского района, которых догазификация коснется в первую очередь. Помимо Славкович, в перечень попали Порхов и крупные деревни Логовино, Подсевы, Полоное, Попадинка и Хилово, где газ уже есть. «В этих населенных пунктах мы реально можем газифицировать домовладения. Я вхожу в рабочую группу, созданную в при администрации района, наша задача – оповестить всех жителей, чтобы все, кому необходимо подключиться, попали в график», - сообщил депутат участникам встречи и на месте раздал бланки заявлений и презентацию, пошагово иллюстрирующую последовательность действий.
Александр Котов обратил внимание, что для подачи заявления обязательно понадобятся два свидетельства на право собственности – на земельный участок и на жилой дом. В бланке необходимо указать их кадастровые номера. Кроме того, нужно приложить распечатанный ситуационный план с обозначенным строением и границами участка и – его можно бесплатно скачать через карты в поисковой системе сети интернет. По словам спикера, это позволит заранее спланировать размещение сети газопровода в пределах населённого пункта.
Догазификация проводится бесплатно до границы земельного участка. Все остальные затраты по прокладке газопровода к дому ложатся на собственника. «Понятно, что не у всех есть средства, чтобы сразу оплатить такие работы, но я бы посоветовал не отказываться категорично от такой возможности на перспективу. Сети будут спроектированы с учетом количества потенциальных потребителей – так, чтобы подключение новых абонентов в перспективе не потребовало перекладки газопровода», - обратил внимание Александр Котов.
Кроме того, спикер отметил, что пакет документов можно подать через сайт, но с учетом наплыва обращений есть смысл доехать до Порхова лично и обратиться в местный филиал «Газпром газораспределение».
Вопросов у участников встречи возникло немало. Пожилых жителей интересовало, можно ли не ехать в Порхов, а передать документы в администрацию поселения, как скачать ситуационный план – в этих случаях свою помощь предложил глава волости Александр Михайлов. Отвечая на вопросы, Александр Котов уточнил, что регистрация по месту подключения газа не требуется, проект будет общий для всего населенного пункта, а индивидуальная часть коснется только прокладки газопровода в пределах земельного участка и дома. Чтобы посчитать примерный объем предстоящих затрат, можно воспользоваться функцией «Калькулятора» на портале «Догазификация» в сети Интернет.
«Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше жилых домов на территории нашего региона было газифицировано, проводим такие встречи, стараемся разъяснять, - прокомментировал итог общения Александр Котов. – Жители деревень задают много вопросов, с недоверием относятся к тому, что предлагается бесплатно, ждут подвоха. Очень важно сейчас пояснить, каким образом программа будет работать. Мы к этой работе подключаем глав поселений, районные администрации, волонтеров, в том числе отделений партии "Единая Россия". И всем, кто будет испытывать затруднения в оформлении заявления и сборе пакета документов, готовы оказывать помощь».