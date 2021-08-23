ЖКХ

Биохимик назвала признаки «плохой» воды из-под крана

Помимо вкуса и цвета, основными признаками некачественной воды даже после очистки хлором считаются запах хлорки или испорченных продуктов, образование большого количества ржавчины на чайнике, стиральной и посудомоечной машинах, а также серые или черные пятна на вымытой посуде. Об этом рассказал эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

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«По данным Роспотребнадзора, в 2020 году более 85% источников водоснабжения в России соответствуют санитарным нормам. Однако в регионах все чаще жалуются на "ржавую" воду из-под крана, ее неприятный запах и вкус», - цитирует ее агентство «Прайм».

Эксперт указала на то, что хлорирование воды, поступающей в жилые дома, чревато развитием онкологических заболеваний, респираторных заболеваний, пневмонии, гастрита и проблем с кожей.

«Несмотря на это, хлорирование воды – один из самых эффективных, доступных методов очистки водопроводной воды от бактерий. Но и хлор не всегда справляется на 100%», - сказала она.

По ее словам, лучший способ убедиться в качестве воды – провести химический анализ, который позволит определить характерные для региона компоненты, содержащиеся в воде. «По итогам проверки можно обезопасить себя от употребления "плохой" воды при помощи фильтра, характеристики которого будут зависеть от состава водопроводной воды, выявленного в процессе анализа», - резюмировала биохимик.