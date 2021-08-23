Псковичам рассказали, как изменить личные данные в квитанции за электричество

Квитанции за электроэнергию нового формата получают в августе жители Псковской области, и самый частый вопрос, с которым сейчас обращаются в «Псковэнергосбыт» - почему в квитанции указана фамилия другого человека.
«Скорее всего, в нашей базе данных нет информации о новом собственнике или нанимателе», - поясняют в компании.
«Вероятно, произошла смена собственника дома, квартиры или иного объекта, но вы не сообщили эти сведения в АО "Псковэнергосбыт", - обращают внимание потребителей в организации. - Мы рекомендуем заключить договоры по всем объектам, которые находятся в собственности или найме и электрифицированы, будь то квартира, дом, дача или хозяйственная постройка».
При этом если у объекта недвижимости несколько собственников, оформить договор может любой из собственников.
Какие документы нужны для заключения договора энергоснабжения квартиры или индивидуального жилого дома:
- Паспорт гражданина,
- Документ, подтверждающий право собственности или иное право на недвижимое имущество.
Как передать документы для оформления договора:
Лично:
Онлайн:
- через Личный кабинет потребителя в разделе «Обращения». В ответ направят бланк заявления, которое нужно будет распечатать, заполнить и отправить фото или скан,
- по электронной почте: info@pskovenergosbit.ru. В ответ направят бланк заявления, которое нужно будет распечатать, заполнить и отправить фото или скан.
Источник: «Псковэнергосбыт»