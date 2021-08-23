ЖКХ

Псковичам рассказали, как изменить личные данные в квитанции за электричество

Квитанции за электроэнергию нового формата получают в августе жители Псковской области, и самый частый вопрос, с которым сейчас обращаются в «Псковэнергосбыт» - почему в квитанции указана фамилия другого человека.

«Скорее всего, в нашей базе данных нет информации о новом собственнике или нанимателе», - поясняют в компании.

«Вероятно, произошла смена собственника дома, квартиры или иного объекта, но вы не сообщили эти сведения в АО "Псковэнергосбыт", - обращают внимание потребителей в организации. - Мы рекомендуем заключить договоры по всем объектам, которые находятся в собственности или найме и электрифицированы, будь то квартира, дом, дача или хозяйственная постройка».

При этом если у объекта недвижимости несколько собственников, оформить договор может любой из собственников.

Какие документы нужны для заключения договора энергоснабжения квартиры или индивидуального жилого дома:

Паспорт гражданина, Документ, подтверждающий право собственности или иное право на недвижимое имущество.

Как передать документы для оформления договора:

Лично:

в Центре обслуживания потребителей или в районном участке АО «Псковэнергоагент»

Онлайн:

через Личный кабинет потребителя в разделе «Обращения». В ответ направят бланк заявления, которое нужно будет распечатать, заполнить и отправить фото или скан,

по электронной почте: info@pskovenergosbit.ru. В ответ направят бланк заявления, которое нужно будет распечатать, заполнить и отправить фото или скан.

Источник: «Псковэнергосбыт»