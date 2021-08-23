ЖКХ

Псковичи смогут получать квитанции за обращение с ТКО в электронном виде

С 1 сентября у жителей Псковской области появится возможность получать электронный платежный документ за услугу «обращение с ТКО». Квитанция будет приходить на адрес электронной почты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экопром».

В пресс-службе регоператора рассказали, что для этого нужно заполнить форму заявления, которую можно найти по ссылке, с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить региональному оператору ТКО по адресу электронной почты ro_pskov@mehuborka.ru, либо в адрес ЕРЦ АО «ПКС» по адресу info@pkspskov.ru.

Специалисты также назвали преимущества получения квитанции ЖКХ в электронном виде: