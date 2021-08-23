ЖКХ

В Псковской области стали принимать заявки на догазификацию через МФЦ

В Псковской области продолжается прием предварительных заявок на догазификацию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в АО «Газпром газораспределение Псков», с 24 августа оформить такое заявление можно в любом из 14 региональных офисов многофункционального центра, расположенных в газифицированных населенных пунктах.

Для консультаций по вопросам догазификации в МФЦ городов Псков и Великие Луки выделено дополнительное окно, в котором специалист газовой компании ответит заявителям на все интересующие их вопросы.

Заявки также принимаются во всех абонентских участках ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и через сайт Единого оператора газификации www.connectgas.ru. Кроме того, в труднодоступные районы области продолжают выезжать мобильные офисы по приему заявлений. Для подачи заявления необходимы правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт и СНИЛС.

На 22 августа от жителей региона поступило​ около 2300 заявок на бесплатное подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах. ​

«Мы прикладываем все усилия, чтобы каждый желающий имел возможность подать заявление для участия в программе догазификации. В скором времени также появится возможность подачи заявки через портал "Госуслуги"», – отметил заместитель исполнительного директора по общим вопросам Денис Коловняков.