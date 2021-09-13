ЖКХ

Своевременно оплачивать взносы на капремонт просят жителей Гдовского района

Своевременно оплачивать взнос на капитальный ремонт призывает региональный оператор жителей Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Фото: Фонд капитального ремонта Псковской области

«Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт в муниципальном образовании является одним из важных факторов при составлении краткосрочных планов реализации программы капремонта общего имущества. В соответствии с законодательством, краткосрочные планы разрабатываются на основании предложений о включении многоквартирных домов в данные планы, представленных органами местного самоуправления», - отметили в Фонде капремонта.

Региональный оператор сообщает органам местного самоуправления информацию о сумме средств, на которую могут быть подготовлены предложения по включению многоквартирных домов в краткосрочный план соответствующего года. В связи с этим, чем выше собираемость взносов в муниципалитете, тем больше домов органы местного самоуправления смогут включить в краткосрочный план.



В целом, собираемость взносов на общем счете по Псковской области в период с марта 2015 года по август 2021 года составляет порядка 83%. Самая высокая платежная дисциплина отмечается в Новосокольническом районе – более 93%, самая низкие показатели в Гдовском районе – 37%. За период с марта 2015 года по август 2021 года по Гдовскому району зачислили 32,29 миллиона рублей, при этом оплачено собственниками всего 12 миллионов. Задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт составляет более 20,29 миллиона рублей.

Тенденция накопления задолженности по взносам на капитальный ремонт в Гдовском районе начала формироваться уже с 2015 года, процент собираемости по району за год составил всего 27,8%.

2016 год – 30,1 %.

2017 год – 42,7%.

2018 год – 26,9 %.

2019 год – 33,8 %.

2020 год – 51,4 %.

За период с января по август 2021 года на общем счете регионального оператора процент собираемости по Гдовскому району составляет 42,11%.



В связи с низким уровнем собираемости взносов на капитальный ремонт в Гдовском районе, региональный оператор активизировал работу по взысканию задолженности с собственников помещений. В результате анализа образовавшейся задолженности был выявлен «Топ-100 должников», с начала 2021 года подано в суд 15 заявлений о вынесении судебного приказа и 2 исковых заявления на взыскание взносов на капитальный ремонт в общей сумме 227 тысяч рублей Также всем должникам начислены пени в общей сумме на 42,5 тысячи рублей.

«Необходимо отметить, что в случае вынесения судебного решения о взыскании задолженности, собственникам придется также нести расходы по оплате государственной пошлины. Чтобы избежать судебного разбирательства, оператор предоставляет собственникам возможность заключить соглашение о рассрочке задолженности сроком до 6 месяцев», - обратили внимание в Фонде.

В соответствии с утвержденным краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества на территории Гдовского района на 2021-2023 годы отремонтируют 6 элементов в 6 МКД на общую сумму 10 миллионов рублей.

На 2022 год запланирован ремонт крыш по адресам:

1) Гдов, улица Карла Маркса, дом №21;

2) Гдов, улица Карла Маркса, №71.

На 2023 год также запланирован ремонт крыш в двух домах по адресам:

1) Гдов, улица Кингиссепская, №37;

2) Гдов, улица Кингиссепская , №39.



Региональный оператор призывает жителей Гдовского района оплачивать взнос на капитальный ремонт своевременно и в полном объеме.