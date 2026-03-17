Причины разницы сумм в квитанциях за отопление разъяснили псковичам

Причины расхождений в суммах оплаты за отопление между однотипными домами псковичам разъяснили в группе предприятия «Псковские тепловые сети» «ВКонтакте».

Информацию предоставили жителями домов 52, 48 и 48А на Рижском проспекте.

По данным предприятия, ключевые факторы формирования суммы оплаты — наличие общедомового прибора учёта тепла и уровень теплопотребления здания. Если один из домов не оснащён счётчиком, жильцы платят круглогодично фиксированную плату независимо от реального потребления, тогда как владельцы квартир в соседних зданиях оплачивают исключительно фактическое использование ресурса.

«Начать следует с базовых вещей. Их всего две. Оснащение дома общедомовым прибором учета и отопительная нагрузка. Именно два этих фактора влияют на сумму в любой квитанции», - говорится в посте.

Кроме того, даже при наличии приборов учёта показатели потребления могут существенно отличаться из-за различных факторов:

индивидуальные изменения системы отопления отдельных помещений;

качество утепления зданий;

эффективность настройки узлов распределения тепла внутри каждого дома.

«Чтобы реально начать экономить на потреблении тепловой энергии, жители должны серьезно задуматься над тем, как работает их управляющая организация! Необходимо перестать обвинять тепловые сети в воровстве и попытках кого-то обобрать», — подчеркнули «Псковские тепловые сети». Предприятие призывает отказаться от необоснованных обвинений в адрес поставщика услуг и обратить внимание на состояние инженерных коммуникаций и управление домом.