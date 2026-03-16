Под грифом тарифа

Платить из бюджета не котельным, а напрямую населению, чтобы оплата тепла не так больно била по карманам самых нуждающихся, предложил на днях директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов. Как сейчас функционирует система бюджетной помощи населению по оплате коммуналки и почему ее стоило бы изменить, в своей авторской колонке пишет обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Очень интересную мысль на тему оплаты населением отопления высказал глава псковских «Теплосетей» Игорь Максимов. На прошлой неделе он стал первым экспертом премьерной радиопередачи «Тепло нашего города» на «ПЛН FM» (102.6 FM). Прислушаться к его словам из студии стоит хотя бы потому, что в своем лице Игорь Максимов воплощает для региона отрасль ЖКХ. Он возглавлял Стругокрасненский район, региональное управление строительства, курировал коммунальную сферу в статусе первого вице-губернатора, являлся вице-мэром областной столицы, руководил водоканалом Пскова. Теперь без малого шесть лет стоит у руля «Тепловых сетей» - уже второй раз на протяжении трудового пути. То есть делает заявления со знанием дела и пониманием проблематики.

Так вот, говоря о цене, которую население платит за тепло в домах, Игорь Максимов отметил, что Псковская область – один из немногих регионов, где есть бюджетная дотация тарифа.

То есть до квитанции доходит только 90% стоимости гигакалории, еще 10% компенсирует бюджет.

Учитывая, что большинство предприятий теплоснабжения в Псковской области принадлежат муниципалитетам, получается перекладывание денег по своим же карманам. Но мысль Игоря Максимова не в том, чтобы сгрузить на население всю полноту бремени. Отнюдь.

«Многие регионы перешли к адресным субсидиям, - сказал директор «Псковских теплосетей». - Если человек зарабатывает достаточно, чтобы в полном объеме оплачивать тепло, ему выплаты государство не делает. А если у человека маленькая пенсия или зарплата, то датирует. У нас, к сожалению, всем одинаково, что директору, что уборщице. Я считаю, что это неправильно. У нас разные доходы и разные возможности оплачивать эту услугу. Я считаю, что со временем, конечно, наиболее справедливо будет перейти к адресным субсидиям».

«Позвольте! - воскликнет в этом месте подкованный читатель, какой-нибудь военный пенсионер (практика показывает, что у этой категории больше всего желания, времени и энергии разбираться в хитросплетениях коммунального хозяйства). - Есть такая субсидия!»

Так да не так. В Псковской области, действительно, существует субсидия на оплату коммунальных услуг. Но, чтобы ее получить, надо продраться через бюрократическую паутину. Компенсация 50% сумм из квитанций положена семьям, для которых стоимость коммуналки превышает 22% от дохода. На 2% послабление сделано многодетным, пенсионерам и живущим на прожиточный минимум, то есть порог снижен до 20%. Не весь доход считают для расчета субсидии, например, алименты в другую семью или единовременные выплаты за рождение детей и инвалидам не учитываются. Доход смотрят за полгода, но начинают отсчет срока, пропуская месяц, предшествующий обращению. Как это понимать? Если обращаемся в марте, то отсчет назад начинаем с января.

Важно еще, чтобы при такой-то жизни за последние три года не было долгов перед коммунальщиками, взысканных по суду.

За голову хвататься пока рано, это еще не все.

Существует норматив обеспеченности жилплощадью. Например, на семью из двух человек норматив площади составляет 42 метра. То есть, допустим, супружеская пара без детей обязана жить в однушке. Что? Стремитесь улучшить качество жизни за счет расширения метража? Заранее готовитесь к увеличению состава семьи? Жируете! Живете, как баре, так и не жалуйтесь, что платить много приходится. Бросайте свои ипотечные метры, сколачивайте лачужку в лесу – там валежник бесплатно разрешено собирать. Вам в городской квартире дорого? Так это вы сами решили жить с комфортом, за него платить надо! А если заявляетесь на субсидию, то на бумаге «лишние» метры отрежут – опа! – и уже все в рамках нормы, никакие выплаты семье не положены.

Словом, выходит по песне группы «Браво»: «В день ненастный, В час, когда Постучится в дом беда, И не справиться тебе одной, Две монеты брось в огонь И перо три раза тронь, И жар-птица прилетит со мной».

Примерно такие телодвижения нужно совершить для получения субсидии, а ее назначение будет сопоставимо с чудом. Нет, конечно, предания гласят, что существуют ныне живущие люди, кому государство компенсирует 50% оплаты за коммуналку. Но вхождение в их число сродни волшебству, а в реальности помощь нужна куда как большему числу жителей. Нынешняя морозная зима это показала. Счета только за отопление оказались запредельными. Ругаться на теплосети тут бесполезно, им какой тариф государство поставило, по такому и поставляют тепло, иначе сами по миру пойдут. Другое дело, что уровень дохода потребителей этого тепла таков, что плата за него оказывается неподъемной ношей. Она в этом году еще раз утяжелится, индексация тарифов состоится в октябре, то есть после выборов в Госдуму.

Коммуналка отъедает львиную долю семейного бюджета. Мы буквально на прошлой неделе выяснили, как отличается официальная средняя зарплата по стране и реальный доход жителей Псковской области, он вращается вокруг показателя в 40 тысяч рублей.

Формально, под субсидию семья с двумя работающими за 40 грошей не подходит, даже если в ней есть ребенок, а то и два. По прожиточному минимуму на человека все равно получается, а гигантская сумма в 10-12 тысяч за коммуналку не дотягивает до пороговых 22%. С точки зрения государства семья достаточно обеспечена, чтобы вытянуть эту лямку самостоятельно. А теперь представим, что выходит на практике – бедность за грани нищеты. Да что там представлять, многие из нас так и живут, фантазировать не надо, все известно на собственной шкуре.

Игорь Максимов.

Не будем забывать про важное. Тот же Игорь Максимов во время радиоэфира назвал ЖКХ сферой, которая создает благополучие и определяет степень жизненного комфорта наряду с образованием и здравоохранением. А какое уж тут благополучие. Если котельная не встала, и трубу не прорвало (такие случаи мы прошедшей зимой наблюдали по всей области), дома, может, и тепло. Да только в кошельке пусто. После оплаты квитанций денег остается только на курицу по акции и детские ботинки с «Авито», а больше ни на что.

Наверно, в самом деле было бы куда как лучше сделать то, о чем говорит Игорь Максимов, то есть перестать датировать теплоснабжающие предприятия напрямую, перекинуть эти деньги на субсидии для населения и упростить систему их получения. Действительно ведь немало тех, кто не заглядывает в квитанции, оплачивая, что выставили. Но еще больше тех, кого огромные (в наших реалиях это пять-семь тысяч рублей) счета за одно только тепло лишают возможности закрыть другие потребности.

Счета за отопление растут. Растет и число аварий. В Пскове благодаря эффективному управлению удается обходиться без громких прорывов на теплотрассах, но мы-то говорим за весь регион. То есть при возрастающих расходах падает качество услуги. Все больше тех, кого такое положение перестает устраивать. Очевидно, правильно было бы прислушаться к мудрому совету опытного человека, разведя директора и уборщицу по разным бухгалтерским графам, прописав на бумаге то, что уже существует в реальной жизни.

Юлия Магера