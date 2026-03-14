«Псковские тепловые сети» отмечают в этом году свое 60-летие

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» отмечает в этом году свое 60-летие. Об этом сообщил руководитель предприятия Игорь Максимов в эфире радио ПЛН FM.

«20 декабря 1966 года решением Псковского облисполкома была создана организация, ставшая основой теплотехнического комплекса региона. Тогда предприятие обслуживало всего 16 небольших котельных и несколько учреждений социальной сферы. За прошедшие 60 лет предприятие прошло путь от небольшого хозяйства до современного высокотехнологичного комплекса», — подчеркнул Игорь Максимов.

Сегодня «Псковские тепловые сети» включают в себя 28 крупных котельных, 720 километров тепловых магистралей и 106 центральных тепловых пунктов. Коллектив предприятия насчитывает порядка 900 человек, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла жителям Пскова.

Руководитель отметил, что предприятие планирует провести ряд мероприятий, посвящённых юбилею, однако конкретные детали празднования пока не раскрываются. «Будем отмечать достойно, учитывая вклад каждого сотрудника в общее дело», — добавил Игорь Максимов.

Максимов Игорь Иванович

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

