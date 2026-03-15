 
ЖКХ

9,5 тысяч человек работало в организациях ЖКХ Псковской области в 2025 году

Среднесписочная численность работников организаций ЖКХ Псковской области (без субъектов малого предпринимательства) составила 9,5 тысяч человек в 2025 году. Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики по Псковской области.

Населению Псковской области в 2025 году были оказаны жилищные и коммунальные услуги на сумму 15,6 миллиардов рублей. Это составило 33,9% от общего объема платных услуг.

Коммунальных услуг было предоставлено на сумму 11,9 миллиардов рублей, а жилищных услуг — на 3,7 миллиардов рублей. 

В структуре объема бытовых услуг лидирующие позиции занимали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, парикмахерские и косметические услугиа также услуги по ремонту и строительству жилья – 66,4% от объема бытовых услуг. 

