9,5 тысяч человек работало в организациях ЖКХ Псковской области в 2025 году

Среднесписочная численность работников организаций ЖКХ Псковской области (без субъектов малого предпринимательства) составила 9,5 тысяч человек в 2025 году. Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики по Псковской области.

Населению Псковской области в 2025 году были оказаны жилищные и коммунальные услуги на сумму 15,6 миллиардов рублей. Это составило 33,9% от общего объема платных услуг.

Коммунальных услуг было предоставлено на сумму 11,9 миллиардов рублей, а жилищных услуг — на 3,7 миллиардов рублей.

В структуре объема бытовых услуг лидирующие позиции занимали услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, парикмахерские и косметические услуги, а также услуги по ремонту и строительству жилья – 66,4% от объема бытовых услуг.