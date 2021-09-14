ЖКХ

Почти 5 километров сетей теплоснабжения заменили в Пскове

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» заменили почти 5 км сетей теплоснабжения в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«В этом году мы сделали практически невозможное — в общей сложности заменено 4939 метров сетей. Вы только представьте себе, без малого пять километров, такого не припомнят даже старожилы. Если вы следите за нашими новостями, то сами видели, что это километры сетей большого и очень большого диаметров, многие из них проходят под дорогами, тротуарами, площадками и так далее», — рассказали в ПТС.

Кроме того, специалисты предприятия обслужили, проверили на готовность к подаче тепла все 28 источников теплоснабжения. Ежегодно предприятие вскрывает котлы, проводит их дефектовку, выявляет слабые места, ремонтирует кладку, проводит химическую чистку и так далее.

Еще один блок работ — благоустройство и восстановительные работы. Предприятие ведет рубрику «Благоустройство после ремонтных работ», в которой рассказывает и показывает, как производятся восстановительные работы и благоустройство объектов. «Там есть все: от подсыпки и озеленения, до укладки асфальта, переходы под самыми крупными и оживленными улицами нашего города», — поделились в пресс-службе.

«Но самый главный вопрос, который мучает всех и каждого: когда начнется отопительный сезон 2021-2022? Хотим сразу сказать – решение о включении отопления принимаем не мы. Решение принимает администрация города. Мы уже писали об этом, но нужно повторить – отопительный сезон по закону обязан начаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8°C. Можно и раньше, но такое решение должна принять администрация города. И издать постановление о начале отопительного сезона», — объяснили в ПТС.

На этой неделе по заявке управления образования города Пскова подадут тепло в 52 детских сада, следующие на очереди — 35 школ. «В настоящий момент тепло подано в областную клиническую больницу, хоспис и госпиталь ветеранов боевых действий», — добавили в пресс-службе.