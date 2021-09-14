ЖКХ

«Псковэнергосбыт» отключает электроэнергию должникам

АО «Псковэнергосбыт» предупреждает граждан об отключении электроэнергии при наличии задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

В сентябре уведомления о предстоящем отключении электроэнергии получили 1239 жителей Псковской области, которые задолжали за электричество 13,7 млн руб. С начала осени уже отключены 86 домов и квартир, и для возобновления услуги владельцам этих объектов предстоит заплатить более 1,6 млн руб.

В компании отметили, что по закону поставщик электроэнергии вправе прекратить подачу ресурса после того, как долг превысит сумму средних платежей за два месяца. Должника предупреждают о предстоящем отключении за 20 дней, чтобы потребитель успел оплатить нужную сумму.

Если электроэнергию все же отключили, то восстановление энергоснабжения будет возможно только при погашении долга и оплате работы по подключению.

«Во избежание неприятностей рекомендуем регулярно оплачивать квитанции, - обращаются к гражданам в «Псковэнергосбыте». – В личных кабинетах счета появляются в начале каждого следующего месяца, по почте приходят в середине месяца, следующего за расчетным».

Без комиссии заплатить за электроэнергию можно на сайте «Псковэнергосбыта» как с регистрацией в Личном кабинете, так и без нее, а также в центрах обслуживания потребителей. Оплату принимают на почте, в банках, ЕРКЦ, в банковских онлайн-сервисах.

Для расчета суммы оплаты строго по показаниям передавайте данные своего счетчика ежемесячно до 25 числа. При отсутствии показаний расчет производят по среднемесячному расходу электроэнергии за последние полгода, а при поступлении данных прибора учета делают перерасчет.