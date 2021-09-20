ЖКХ

Власти Пскова ищут варианты решения проблемы с горячей водой в домах на улице Ижорского батальона

Администрация города Пскова прорабатывает компромиссный вариант решения проблемы отсутствия горячей воды в домах №№ 7А и 7Б по улице Ижорского батальона. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте.

«Сегодня встретился с жильцами домов по адресу: улица Ижорского батальона, 7А и 7Б. Отсутствие горячего водоснабжения - самый больной вопрос для жителей этих домов, - написал он. - Есть предложение по решению данной проблемы от управляющей компании.

Администрация города Пскова прорабатывает компромиссный для всех механизм реализации».

Достигнута договоренность с жильцами домов встретиться и принять решение через две недели.