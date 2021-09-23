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Псковский губернатор обсудил с главой Минстроя ход строительства соцучреждений и благоустройства дворов

24.09.2021 10:36|ПсковКомментариев: 0

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили на рабочей встрече реализацию в регионе национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

На встрече также проанализировали ход строительства социально значимых учреждений, развитие коммунальной инфраструктуры.

Глава региона поблагодарил Ирека Файзуллина за всестороннюю поддержку Псковской области. Особый акцент Михаил Ведерников сделал на помощь федерального центра в благоустройстве общественных территорий в деревнях Самолва и Кобылье Городище Гдовского района. В настоящее время работы по приведению в порядок этих населенных пунктов практически завершены, заканчивается сборка системы уличного освещения и обустройство пляжа для местных жителей. В Самолве, например, заасфальтировали улицы, обустроили тротуары, установили новые единообразные заборы и автопавильоны. Комплекс проводимых работ позволит создать единое историко-культурное пространство населенных пунктов и мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной», отмечается в сообщении.

Особое внимание на встрече уделили формированию современной городской среды в Псковской области. В ближайшей перспективе планируется благоустроить 55 общественных и 9 дворовых территорий. На большей части территорий практически завершили строительно-монтажные работы.

Благодаря дополнительному финансированию регион сможет благоустроить более 120 дворов. Эти работы выполнят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Михаил Ведерников добавил, что необходимые лимиты до муниципальных образований доведены, конкурсные процедуры либо проводятся, либо уже завершены и начались работы по благоустройству.

Ирек Файзуллин поддержал Михаила Ведерникова по ряду озвученных вопросов, которые касались развития коммунальной инфраструктуры.

Теги: #Минстрой #губернатор #Псковская область #встреча
Источник: Псковская Лента Новостей
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