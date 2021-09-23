ЖКХ

«Эхономика»: Игорь Максимов о старте отопительного сезона в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 28 сентября. Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о старте отопительного сезона в Пскове, о финансовом положении и планах по развитию предприятия. Также гость студии рассказал о том, как «Псковские теплосети» становятся социально ориентированным предприятием, что будет с тарифом на тепло, есть ли у предприятия диалог с управляющими компаниями и куда псковичи могут пожаловаться, если у них все еще холодные батареи.