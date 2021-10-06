Псковская область получит 13 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова
«Средства поступят в регион по линии Минприроды и Российского экологического оператора. Соответствующее распоряжение уже подписано премьером Михаилом Владимировичем Мишустиным», - отметил глава региона.
На эти деньги планируется закупить около тысячи контейнеров, которые до конца года поставят в муниципалитеты. На подготовку площадок из областного бюджета ранее выделили 14 млн рублей.
«В настоящий момент раздельный сбор касается только пластиковых отходов. Их забирают отдельные машины, которые затем отвозят сырье на заводы в Плюссу и Котово (Псковский район). То, что нельзя будет переработать на наших предприятиях, будет отправляться в другие регионы. Это большой шаг вперед в деле ответственного отношения к утилизации отходов! Призываю всех заранее настроиться на нововведение и начать сортировать пластик в отдельные пакеты – уже скоро эта привычка пригодится», - резюмировал Михаил Ведерников.