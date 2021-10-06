ЖКХ

Псковская область получит 13 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

Псковская область получит 13 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«Средства поступят в регион по линии Минприроды и Российского экологического оператора. Соответствующее распоряжение уже подписано премьером Михаилом Владимировичем Мишустиным», - отметил глава региона.

На эти деньги планируется закупить около тысячи контейнеров, которые до конца года поставят в муниципалитеты. На подготовку площадок из областного бюджета ранее выделили 14 млн рублей.

«В настоящий момент раздельный сбор касается только пластиковых отходов. Их забирают отдельные машины, которые затем отвозят сырье на заводы в Плюссу и Котово (Псковский район). То, что нельзя будет переработать на наших предприятиях, будет отправляться в другие регионы. Это большой шаг вперед в деле ответственного отношения к утилизации отходов! Призываю всех заранее настроиться на нововведение и начать сортировать пластик в отдельные пакеты – уже скоро эта привычка пригодится», - резюмировал Михаил Ведерников.