ЖКХ

Юлия Пожидаева надеется на помощь Бориса Елкина в ремонте проблемного двора

Юлия Пожидаева надеется на помощь исполняющего полномочия главы администрации Пскова Бориса Елкина в ремонте проблемного двора в округе №9. Об этом депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Работу предыдущего сити-менеджера Александра Николаевича (Братчикова - ред.), мы оценили, когда заслушивали отчет о его деятельности. Наша фракция оценила ее положительно, ведь в городе происходило достаточно масштабное строительство, выполнялся дорожный ремонт. Много внимания уделялось развитию социальной сферы. Безусловно, у каждого в работе есть какие-то нюансы и недостатки. У каждого свой стиль. У Александра Николаевича тоже был свой стиль, но при этом удалось сделать очень многое», - отметила Юлия Пожидаева.

По ее словам, должность сити-менеджера неблагодарная. «Нам еще предстоит выстраивать общение с Борисом Елкиным (и. п. главы администрации города Пскова - ред.). Мы вместе с ним, вице-спикером областного Собрания Юрием Сорокиным и главой Пскова Еленой Полонской выезжали в округ №9 по наболевшей и давней проблеме - ремонту большого двора домов №№50 и 52 по улице Коммунальной, а также №№9 и 9а по улице Западной. Все своими глазами увидели, что так жить нельзя», - рассказала Юлия Пожидаева.

Она подчеркнула, что заявку на участие в программе формирования комфортной городской среды, а также всю необходимую документацию жители домов уже подготовили. В настоящее время заявка находится на 42-м месте, а каждый год в Пскове ремонтируют 5-6 дворов, исходя из суммы выделенных средств.

«Все средства из депутатского фонда, которые были запланированы на год, - 3 миллиона 900 тысяч рублей я распределила и направила на ремонт двора. Однако здесь требуется гораздо более значительная сумма. Борис Елкин пообещал подумать о том, чтобы выделить дополнительные средства на ремонт двора. Я очень надеюсь, что мы все решим, и у нас все получится», - заключила Юлия Пожидаева.