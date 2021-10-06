Юлия Пожидаева надеется на помощь Бориса Елкина в ремонте проблемного двора

Юлия Пожидаева надеется на помощь исполняющего полномочия главы администрации Пскова Бориса Елкина в ремонте проблемного двора в округе №9. Об этом депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
По ее словам, должность сити-менеджера неблагодарная. «Нам еще предстоит выстраивать общение с Борисом Елкиным (и. п. главы администрации города Пскова - ред.). Мы вместе с ним, вице-спикером областного Собрания Юрием Сорокиным и главой Пскова Еленой Полонской выезжали в округ №9 по наболевшей и давней проблеме - ремонту большого двора домов №№50 и 52 по улице Коммунальной, а также №№9 и 9а по улице Западной. Все своими глазами увидели, что так жить нельзя», - рассказала Юлия Пожидаева.
Она подчеркнула, что заявку на участие в программе формирования комфортной городской среды, а также всю необходимую документацию жители домов уже подготовили. В настоящее время заявка находится на 42-м месте, а каждый год в Пскове ремонтируют 5-6 дворов, исходя из суммы выделенных средств.
«Все средства из депутатского фонда, которые были запланированы на год, - 3 миллиона 900 тысяч рублей я распределила и направила на ремонт двора. Однако здесь требуется гораздо более значительная сумма. Борис Елкин пообещал подумать о том, чтобы выделить дополнительные средства на ремонт двора. Я очень надеюсь, что мы все решим, и у нас все получится», - заключила Юлия Пожидаева.