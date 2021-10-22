ЖКХ

Контейнерную площадку перенесли на улице Спегальского в Пскове

Контейнерную площадку перенесли к дому №6 на улице Спегальского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора.

На основании письма УГХ, контейнер, который стоял между домами №№2 и 6, возле забора, переставили на контейнерную площадку во двор дома №6.

Данная необходимость по смене места накопления ТКО связана с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, а именно дом священника Березского, отметил «Экопром».

«Убедительная просьба для местных жителей: относите пакеты с мусором на контейнерную площадку, которая находится буквально в нескольких метрах. Это усугубляет не только экологическую ситуацию в городе, но и выглядит ужасно, тем более, когда до Финского парка, места, где бывает сотни людей каждый день, рукой подать», - добавили в пресс-службе.