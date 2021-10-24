ЖКХ

«Псковские тепловые сети» разъяснили ситуацию с проблемами «Чистой воды»

Служба центрального теплового пункта в Пскове обратила внимание, на то, что на одном из ЦТП начались просадки по температуре горячей воды, после чего специалисты отправились на объект. О том, что происходит с теплообменниками, Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия «Псковские тепловые сети».

«Мы много говорим о проблемах "Чистой воды". Но смотрим на проблему со стороны эксплуатирующего участка, но данный вопрос не такой однобокий, так как проблема очень серьезная, и совсем скоро вы поймете, почему», - отметили «Псковские тепловые сети».

На предприятии пояснили, что теплообменники – это место, где из холодной воды получается горячая. «Теплоноситель циркулирует в теплообменнике, нагревает холодную воду через пластины и устремляется дальше, нагревать батареи в наших домах. Так вот, теплообменники капиталят каждые полгода. Что это значит? Их полностью разбирают, снимают пластины, ставят на их место новые, а старые забирают на промывку и чистку», - рассказали в ПТС.

На предприятии отметили, что в Пскове есть ЦТП на улице Юбилейной, где осуществляется подмес холодной воды (место, где встречается «Чистая вода» из подземного водозабора и вода из реки Великой). «В последнее время "Чистой воды" стало значительно больше, что нашло свое отражение и на стенах пластин из теплообменника. Такого не видели даже бывалые работники данного района. За три месяца пластины полностью вышли из строя, они настолько забиты, что вода просто перестала через них проходить, и здравствуй, просадка давления», - разъяснили на предприятии.

«Все дело в том, что пластины невозможно помыть как посуду в квартире, их необходимо замачивать в кислотном растворе с постоянной циркуляцией того самого кислотного раствора и подогревом. Хочется отметить, что зрелище это то еще. Но зрелище – это половина беды. В помещении просто нельзя находиться людям, так как пары, выделяемые при этом процессе, опасны для человека. Но и это еще не все. Пластины должны находиться в данном растворе от суток до недели. Представьте, сутки в кислоте! Да что это за осадок такой, который неделю необходимо вымачивать в кислоте, каждый час следя за концентрацией кислоты», - заметили «Псковские тепловые сети».

По словам специалистов, если «такая история происходит с нашим оборудованием», то «страшно представить, что творится в трубах». «Но главное даже не это. Вся эта "Чистая вода" начинает попадать все в большее и большее количество районов и домов, ну вы поняли о чем мы…», - предположили в ПТС.

«Наше предприятие (как и управляющие компании) ждут веселые времена. Подумайте над этим. На этом у нас все, хорошего вам дня. Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - заключили на предприятии.