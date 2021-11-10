ЖКХ

Лифты в 18 многоэтажках Пскова меняют в рамках программы капремонта

Работы по замене лифтового оборудования на данный момент ведут в 18 многоквартирных домах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Так, лифты меняют в многоэтажках по следующим адресам:

Рижский проспект, 51,

улица Рокоссовского, 4,

улица Бастионная, 13 и 13А,

улица Индустриальная, 2А, 2Б, 4А,

улица Инженерная, 25 и 82,

улица Коммунальная, 77/1, 39, 45, 58, 67, 75Б и 77,

улица Юбилейная, 77Б и 93.



Сроки завершения монтажа лифтового оборудования в этих многоквартирных домах указаны в объявлениях, размещенных на информационных стендах в каждом подъезде.

«Процесс капитального ремонта и запуска нового лифта в эксплуатацию состоит из двух этапов. Первый этап – проведение капитального ремонта. После завершения монтажа лифтового оборудования проводится приемочная комиссия выполненных работ. Второй этап – ввод объекта в эксплуатацию владельцем данного лифта. Владельцем лифтового оборудования является управляющая организация, с которой заключен договор управления многоквартирным домом. После завершения монтажа и приемки лифтового оборудования управляющая организация должна подать необходимый пакет документов в Ростехнадзор. По результатам контрольного осмотра сотрудники Ростехнадзора выдадут разрешение на ввод в эксплуатацию новых лифтов, после чего лифты запускаются в рабочий режим», - пояснили в пресс-службе регионального оператора.

В Пскове уже завершили монтаж новых лифтов в пяти многоквартирных домах по адресам:

улица Байкова, 4,

улица Бастионная,17,

улица Кузбасской Дивизии, 38,

улица Труда, 53 и 67.

В срок до 16 ноября планируется принять выполненные работы. Кроме того, в городе заменили лифтовое оборудование по адресам:

улица Рокоссовского, 1,

улица Коммунальная, 69,

улица Кузбасской Дивизии, 30А,

улица Западная, 22,

Рижский проспект, 55.

Дополнительно в Фонде капремонта сообщили, что по состоянию на 11 ноября введены в эксплуатацию лифты в многоквартирных домах на улице Рокоссовского, 11 и на улице Коммунальной, 69А, 75 и 75А.