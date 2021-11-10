В Пскове предстоит отключение воды на дальнем Завеличье

Исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин провел оперативное совещание по вопросу предстоящего отключения водоснабжения на дальнем Завеличье. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, это связано с устройством магистральных инженерных сетей водоснабжения для комплексной жилой застройки в деревне Борисовичи.
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«Наш город активно развивается. Приходит черед модернизировать сети, поэтому этот проект очень важен для Пскова», – отметил Борис Елкин.
На следующей неделе подрядной организации ООО «А3+» предстоит провести врезку новых водопроводных сетей в районе пересечения улиц Байкова и Рокоссовского. В связи с этим с 22:00 17 ноября по 22:00 18 ноября в жилых домах по улицам Байкова, Рокоссовского, Коммунальной, Егорова, Балтийской, Завеличенской может наблюдаться низкое давление в водопроводных сетях, обеспечивающее подачу воды только на первые этажи, либо полное отсутствие водоснабжения.
Перебои с подачей воды возможны и по завершении работ: управляющим компаниям понадобится время для запуска насосов и возможного развоздушивания системы.
Борис Елкин поставил задачу подрядчику максимально сократить время производства работ, а ответственным лицам в управляющих компаниях оперативно организовать работу по наладке водоснабжения.
Отметим, что работы по устройству магистральных инженерных сетей водоснабжения проводятся в рамках муниципальной программы «Создание условий для повышения качества обеспечения населения муниципального образования "Город Псков" коммунальными услугами».
Заказчиком работ является управление строительства и капитального ремонта администрации города Пскова. Срок исполнения контракта – 1 декабря 2021 года.