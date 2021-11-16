ЖКХ

«Псковские тепловые сети» представили рецепт «идеальных вафель»

Подогреватели на центральном тепловом пункте на улице Юбилейной в Пскове забились отложениями, которые не дают нормально циркулировать воде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Сегодня мы с вами будем печь чудесные вафельки. Неожиданное начало? Естественно, мы будем делать это по-своему, есть у нас один замечательный рецепт. Для него нам потребуется самая малость: теплоноситель, теплообменник и наш секретный ингредиент – "Чистая вода", напрямую из подземного водозабора. Как вы поняли, в эфире не кулинарное шоу, а наша любимая рубрика – "Чистая вода". В прошлых выпусках мы рассказывали о том, как мы моем пластины, что это долгий и сложный процесс, при котором пластины долгое время отмокают в кислотном растворе при определенной температуре. Многие из скептиков заявляли, что это все постановочно, дескать, мы рассказываем небылицы, и все это одна сплошная провокация. Мы решили, что честно будет, если с вами пройдем весь путь, который проходят наши коллеги из службы ЦТП, и своими глазами на все посмотрим», - рассказали в ПТС.

«Чистая вода» уже «добралась», как отметили в пресс-службе, до ЦТП на улице Юбилейной. «Буквально четыре месяца тому назад данные подогреватели вскрывали и промывали, а сейчас они уже снова полностью забиты. Не верите, посмотрите на фото. Вся пластина забита отложениями, которые не дают нормально циркулировать воде. Соответственно, давление в системе падает, напор слабеет, как и температура воды на выходе», - объяснили в ПТС.

В пресс-службе рассказали, что любой подогреватель имеет свой ресурс, который составляет порядка 10 лет. «Почему именно 10 лет? Так как вскрывать его нужно не более одного раза в год, чтобы прочистить, а в нашем случае получается два раза в год, а на улицах Алехина и Ижорского Батальона и того чаще (три-четыре раза в год). Все это резко сокращает герметичность и срок службы самого подогревателя, который служит не 10 лет, а в лучшем случае 5, а стоимость его колеблется от 900 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей. Вот и посчитайте, только в одном районе более двадцати ЦТП, в которых по 2 теплообменника. Приличные цифры получаются?» - отметили в ПТС.

На предприятии подчеркнули, что география ЦТП, которые начинают останавливаться, становится все обширнее. «Вот такой невеселый прогноз. А теперь давайте подумаем, нужны нам очистные сооружения или нет?» - резюмировали в ПТС.