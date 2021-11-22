ЖКХ

Увеличение размера взноса на капремонт обсудил бюджетный комитет областного Собрания

Минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах в Псковской области на 2022 год обсудил комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что минимальный взнос должен рассчитываться исходя из доступности для граждан.

Предлагается установить минимальный взнос:

- в размере 8,56 рубля на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов без лифта;

- в размере 9,78 рубля на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов с лифтом.

«Увеличение предполагается в размере 1 рубль 20 копеек. Это соответствует принципу доступности», - обратил внимание Сергей Грахов. По его словам, повышение минимального взноса на капремонт соответствует стоимости «чашечки кофе».

«Какой объем собираемости в 2020, 2021 годах? Какая динамика?» - спросил вице-спикер Виктор Остренко.

«Динамика положительная. В 2020 году собираемость в среднем по региону — порядка 75-77%, сейчас — около 92%. Сказывается и претензионная работа фонда капремонта», - ответил Сергей Грахов.

«Полностью освоили средства?» - поинтересовался депутат Петр Алексеенко.

«В этом году и в прошлом Фонд капремонта добивает те контракты, которые были начаты в 2016 году. В этом году 2016 год закрыт почти на 100%. 2017 год практически завершен. 2018 год — на более чем 90%», - сообщил Сергей Грахов. Руководитель областного Фонда капремонта Сергей Шарлаев добавил, что в 2019-2020 годах освоение средств составило почти 100%.

«Фонд проводит большую, сложную работу, - выступил депутат Виктор Иващенко. - Но увеличение считаю необоснованным. Оно породит процент несобираемости».

Виктор Остренко указал Сергею Грахову, что одиноко проживающий пенсионер на 50 квадратных метрах будет вынужден заплатить 420 рублей, и призвал впредь не сравнивать это с «чашечкой кофе».

«Безусловно, любое поднятие цены — болезненно, отражается на наших жителях, - сказал председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков. - Понимаем, что выросли цены на стройматериалы. Не все согласны с тем, что фонд хорошо работает. Но он много делает. Понимаю, что решение непопулярное, но просил бы его поддержать».

Также Александр Братчиков предложил на одном из парламентских часов заслушать доклад о работе регионального Фонда капремонта. «Поговорю с председателем областного Собрания, чтобы этот парламентский час провести, когда позволит эпидемиологическая обстановка», - добавил он.