ЖКХ

Снег с улиц Пскова вывозят на полигон в Ваулины Горы — Борис Елкин

Снег с улиц Пскова вывозят на полигон в деревню Ваулины Горы Псковского района. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на встрече с журналистами сегодня, 1 декабря.

«Вывоз снега начали ночью, - отметил он. - Первыми объектами стали мосты. Начинают вывозить снег с улиц. Думаю, сегодня весь день и ночь будут вывозить снег. Преимущественно ночью, поскольку технике проще приезжать в центр города. Надеюсь оперативно его вывезем. В Ваулиных Горах находится полигон для хранения снега, с этим проблем нет».

Борис Елкин добавил, что основная проблема с вывозом снега — в спальных районах, поскольку там постоянно припаркованы автомобили.