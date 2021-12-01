ЖКХ

Энергосервисные контракты позволят псковским бюджетным организациям сэкономить

У школ, детских садов, колледжей, больниц и других учреждений соцсферы Псковской области есть возможность обновить системы освещения и сэкономить на коммунальных счетах. Это позволяет сделать так называемый энергосервисный контракт. Плюсы модернизации уже увидел Естественно-математический лицей №20 Пскова.

Сегодня оценку перспективам дает и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

— Андрей Дмитриевич, насколько актуален проект для учреждений образования региона?

— Проект интересный и, уверен, он будет широко востребован уже в ближайшей перспективе. Подрядчик, определенный после проведения конкурсных процедур, осуществляет установку энергосберегающего оборудования и несет гарантийные обязательства в течение всего срока контракта, обычно до 7 лет. Модернизация происходит без привлечения бюджетных средств, а подрядчик возмещает свои затраты за счет достигнутой экономии денежных средств заказчика, образовавшиеся после проведения энергосервисных работ.

— Почему для модернизации был выбран именно Естественно-математический лицей?

— Лицей в качестве площадки для реализации пилотного проекта энергосервисного контракта выбрали по итогам комплексного мониторинга уровня энергоэффективности осветительных приборов, который провели в нескольких образовательных организациях области. Победителем по итогам конкурентной закупки стала компания «Псковэнергосбыт», которая качественно и своевременно выполнила обязательства, взятые на себя в рамках данного контракта.

В итоге Естественно-математический лицей №20 получил современное, соответствующее СанПиН освещение в здании и на свое территории, экономию на расходах на электричество, а также, что немаловажно, избавился от опасных ртутьсодержащих ламп и другого устаревшего электрического оборудования.

— Заметим, что новое оборудование может подключаться к системе «умный дом» для дистанционного управления электроприборами.

— Это очень удобно. Интеграция подобных сервисов делает жизнь школы, детского сада или колледжа современнее и комфортнее. Речь не только о банальном «уходя, гасите свет», ведь образовательное учреждение – большой, сложный механизм, нередко требующий обслуживания и контроля в режиме нон-стоп.

— Планируется ли распространить опыт использования энергосервисного контракта на системы теплообеспечения?

— Мы, действительно, сейчас говорим не только об освещении, но и о системе авторегулирования температуры в помещениях в зависимости от погодных условий. Такие пункты способны существенно снизить затраты на оплату тепла. В настоящее время осуществляется подготовка технического задания для установки индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием в рамках энергосервисного контракта

Резюмируя, отмечу: условия энергосервисных контрактов позволяют комплексно модернизировать инфраструктуру учреждений соцсферы, не направляя на эти цели дополнительные бюджетные средства.

Источник: пресс-служба АО «Псковэнергосбыт»