ЖКХ

«Псковэнергосбыт» дарит школам новое освещение

Программа энергосервисных контрактов для муниципальных учреждений направлена на сохранение здоровья школьников, а также повышение энергоэффективности систем освещения для муниципальных учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: «Псковэнергосбыт»

«Может ли школьник сохранить хорошее зрение? Несколько часов за партой над тетрадями и учебниками, внеклассные занятия, факультативы, а еще сотовые телефоны и ноутбуки – нагрузка на глаза детей в последние десятилетия выросла, и вопрос о сохранении острого зрения кажется риторическим», - отметили в «Псковэнергосбыте».

При этом многое зависит от правильной освещенности школы. Решить проблему темных классов и сохранить здоровье детей, а также повысить энергоэффективность систем освещения позволяет программа энергосервисных контрактов для муниципальных учреждений.

«В рамках этого проекта в бюджетных организациях модернизируют системы освещения. Меняют старые осветительные приборы на современные, со светодиодными лампами. Все – за счет инвестора», - пояснили в организации.

Подробности могут рассказать в Естественно-математическом лицее Пскова №20. Это учебное заведение стало участником программы, подписав энергосервисный контракт с инвестором, компанией «Псковэнергосбыт». Только 10% ламп, установленных в школе, отвечали современным требованиям. Остальное – советское наследство, ртутные, люминесцентные лампы и лампы накаливания.

«В рамках контракта "Псковэнергосбыт" оценил масштаб работ, уровень освещенности и заменил во всей школе, с подвала до третьего этажа, 747 светильников, а еще обновил лампы в уличных фонарях. А также по всем правилам утилизировал ртутные лампы. В итоге в школе стало ярче, расход электроэнергии будет втрое ниже, а годовая экономия учреждения на оплату электроэнергии и обслуживание систем освещения превысит 130 тысяч рублей», - добавили в учреждении.

Еще одним приятным бонусом в «Псковэнергосбыте» назвали то, что срок гарантийных обязательств равен сроку энергосервисного контракта и составляет 7 лет. В этот период ремонт и замена светильников в случае поломки – за счет инвестора.

«Хотите создать комфортную среду для обучения детей и работы педагогов и сэкономить на электричестве? "Псковэнергосбыт" готов к сотрудничеству!» - заключили в организации.