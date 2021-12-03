ЖКХ

«Управляйки» Пскова начнут штрафовать за неубранный снег во дворах

Управляющие компании города Пскова начнут привлекать к административной ответственности за некачественную уборку снега с дворовых территорий. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин.

«Больное место – дворы. Около 90% жалоб жителей именно на завалы снега на дворовых территориях. Здесь явно недорабатывают управляющие компании. <...> Призывать к ответственности больше не буду. Уведомления во все организации направлены. Если ситуация не поменяется, начинаем возбуждать производства по делам об административном правонарушении и штрафовать», - написал Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, хуже всего обстоят дела в УК «Борисовичи», «Услуги ЖКХ», «Восьмой район», «Микрорайон №11», «Микрорайон Западный», «Запсковье».

Вместе с управлением городского хозяйства, контрольным управлением и подрядчиками глава городской администрации обсудил, как объединить усилия и скоординировать работу по уборке снега в городе. Борис Елкин рассказал, что дороги и тротуары сейчас в круглосуточном режиме посменно убирают около 50 единиц техники и около 80 «ручников».

«Договорились, что дорожники придут на помощь муниципальной службе благоустройства, чтобы расчистить заезды во дворы. Сейчас на этом фронте работают 8 тракторов и грейдер. Помимо межквартальных проездов, служба расчищает подъезды к контейнерным площадкам, подходы к школам и детским садам», - написал глава городской администрации.

Значительно затрудняют уборку, заметил он, припаркованные автомобили. Борис Елкин поручил УГХ проработать вопрос установки знаков о запрете парковки в определенные дни. «Коммунальщики будут использовать их для расчистки территорий от снежных масс, а тех, кто, несмотря на запрет, будет парковаться – ждет "Паркон" и эвакуация», - подчеркнул он.

«Отдельно проговорили вопрос очистки дорог частного сектора, где нет тротуаров. Снежные валы занимают обочины, и людям фактически негде ходить. Поставил задачу подрядчикам в ближайшее время пройти эти улицы грейдером, - сообщил Борис Елкин. - И о вывозе снега: он идет с 30 ноября. В сутки на полигон в Ваулиных Горах вывозят около 5 тысяч кубометров. Работу начали с мостов, основных магистралей и площадей. Затем будут вывозить снег с второстепенных улиц».