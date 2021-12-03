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ЖКХ

Около пяти тысяч кубометров снега вывозят из Пскова каждый день

03.12.2021 14:29|ПсковКомментариев: 2

Глава администрации Пскова Борис Елкин провел оперативное совещание по уборке города от снега. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

На встрече присутствовали руководители управления городского хозяйства, контрольного управления и подрядные организации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

«Снежная зима продолжается, и наша первоочередная задача — оперативно убирать город от снега. Необходимо объединить усилия и скоординировать эту работу, чтобы максимально эффективно и быстро устранять последствия снегопада», - подчеркнул Борис Елкин.

Ответственные службы доложили сити-менеджеру о количестве единиц техники и рабочих, задействованных в работе по зимнему содержанию улично-дорожной сети. Так, дороги и тротуары в круглосуточном режиме посменно убирают около 50 единиц техники и около 80 рабочих. Снег в объеме около пяти тысяч кубометров в сутки вывозят на площадку в Ваулиных Горах.

Помимо этого, в парках работает шесть единиц техники и 15 человек. Межквартальные проезды, подъезды к контейнерным площадкам, подходы к школам и детским садам расчищает муниципальное учреждение «Служба благоустройства». В этой работе задействовано девять единиц спецтехники. За дворовые территории отвечают управляющие компании.

Борис Елкин акцентировал внимание на необходимости расчистки заездов во дворы и поручил дорожным организациям подключиться к этой задаче в помощь муниципальной службе благоустройства. Он также поручил в кратчайшие сроки пройти грейдером улицы частного сектора, где нет тротуаров, а обочины занимают снежные валы.

Подрядные организации отметили, что значительно затрудняют уборку улиц припаркованные автомобили. Глава администрации поставил задачу управлению городского хозяйства проработать вопрос установки знаков о запрете парковки в определенные дни. Коммунальные службы смогут использовать их для расчистки территорий от снежных масс.

Отдельно участники встречи обсудили работу управляющих организаций. Сити-менеджер подчеркнул, что 90% жалоб поступает именно на ненадлежащее качество очистки дворовых территорий. Наихудшая ситуация сложилась в УК «Борисовичи», «Услуги ЖКХ», «Восьмой район», «Микрорайон №11», «Микрорайон Западный», «Запсковье», «Жилище».

«Призывать к ответственности больше не будем. Уведомления во все организации направлены. Если ситуация в ближайшие дни не поменяется, будем возбуждать производства по делам об административном правонарушении и штрафовать», - обозначил свою позицию Борис Елкин.

Он также добавил, что собственники жилья могут обращаться с письменными жалобами на управляющие компании в контрольное управление администрации Пскова и в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.

Теги: #администрация Пскова #псков #уборка снега
Источник: Псковская Лента Новостей
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