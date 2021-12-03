ЖКХ

Регоператоры заявили об увеличении расходов из-за новых правил вывоза мусора

Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» дала отрицательный отзыв на проект постановления правительства об изменениях в Основы ценообразования в этой сфере. Проект постановления, предполагающий включение стоимости эксплуатации мусороперегрузочных станций в расходы на вывоз мусора, направлен в ФАС, пишет газета «Известия».

Сегодня во многих регионах таких станций нет — их нужно построить, а эти расходы проект не учитывает, говорится в письме ассоциации.

Кроме того, в пояснительной записке к проекту постановления отсутствует анализ тарифных последствий и обоснование экономии, которая может быть достигнута за счет использования мусороперегрузочных станций, отмечается в отзыве.

В результате затраты регоператоров могут вырасти, заметил исполнительный директор ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. «Эффективным регулированием было бы установление в Основах ценообразования ограничения расходов на строительство и эксплуатацию мусороперегрузочных станций, например, в размере 3% от выручки регионального оператора», — считает он.