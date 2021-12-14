ЖКХ

Коммунальным службам Пскова поручили своевременно удалять снег и лед с крыш зданий

Коммунальным службам Пскова поручили своевременно удалять снег и лед с крыш зданий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Осадки в виде снега, мокрого снега и дождя становятся причиной скопления снега на крышах и в водостоках. А колебания дневных и ночных температур, переходы температуры через ноль градусов могут спровоцировать падение слежавшегося снега и сосулек и привести к серьезным последствиям: травмированию людей, повреждению находящихся около зданий автомобилей, несчастным случаям, пояснили в администрации.

В связи с этим глава администрации города Пскова Борис Елкин поручил коммунальным службам проводить своевременную очистку крыш от снега и льда. Соответствующую информацию направили во все управляющие организации, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы города Пскова.

Кроме того, поставили задачу провести обследование многоэтажных зданий и большепролетных строений, мониторинг снегообразования на крышах и инструктаж ответственных должностных лиц.

Псковичей также призывают соблюдать меры безопасности вблизи строений. Здания со свисающими с крыш глыбами снега и льда необходимо обходить стороной, не допускать нахождение вблизи таких зданий детей и не ставить поблизости машины. Гражданам следует своевременно информировать управляющую компанию об образовании сосулек.

«Ни в коем случае нельзя самостоятельно сбивать сосульки. Это может быть опасно и для человека, работающего на высоте, и для случайных прохожих. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», - подчеркнули в пресс-службе администрации.