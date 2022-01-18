ЖКХ

«Герхильд» оставил без электричества около 1,5 тысяч человек в Себежском районе

Около 1,5 тысяч человек в Себежском районе остались без электроснабжения в результате сильного ветра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Фото: администрация Себежского района

«В настоящее время на территории Себежского района продолжаются мероприятия по ликвидации последствий ураганного ветра, который нарушил работу множества линий электропередач, повалил деревья и привел к частичным разрушениям строений.

По состоянию на 10:00 без электроснабжения в Себежском районе находятся 38 населенных пунктов, в которых проживает около полутора тысяч человек», - говорится в сообщении..

Смотрите также Циклон «Герхильд» несет на Северо-Запад снежные бураны и порывистый ветер Всю ночь аварийно-восстановительные бригады специалистов устраняли серьезные разрушения на ЛЭП и электроподстанциях, переключали потребителей на работающие электросети, подключали имеющиеся аварийные генераторы к объектам жизнеобеспечения. Эта работа продолжается и в настоящее время.

В дневное время энергетики продолжат восстанавливать работоспособность линий электроснабжения, в связи с чем будут осуществлять кратковременные отключения электроэнергии в населенных пунктах и на отдельных улицах. «Обращаем на это ваше внимание - это будут плановые, а не аварийные отключения. Их график пока неизвестен, поскольку ход восстановительных работ постоянно корректируется. Работу планируется закончить в течение сегодняшних суток», - уточнили в администрации.

«Просим жителей нашего района сообщать главам сельских поселений или в ЕДДС района по телефону 112 сведения об упавших на линии электропередач деревьях, разрушенных ветром объектах жизнеобеспечения, перекрытых упавшими деревьями дорогах. Мгновенного решения этих вопросов не обещаем, но специалисты до них обязательно доберутся», - добавили в администрации.

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Напомним, в настоящее время специалисты компании «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия циклона «Герхильд» в Псковской области. К работам привлечены 65 бригад и 65 единиц техники.