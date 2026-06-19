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Долги за газ имеют порядка 17 400 жителей Псковской области

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Специалисты «Газпром межрегионгаз Псков» продолжают работу по сокращению просроченной задолженности за потребленный газ и повышению уровня расчетов среди абонентов региона. С начала года работники компании направили должникам более 25 тысяч уведомлений о задолженности за природный газ на общую сумму более 53 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

После получения уведомлений большая часть абонентов полностью погасила задолженность на общую сумму свыше 40 млн рублей, избежав приостановления поставки газа. На сегодня долги за газ имеют 17 400 жителей Псковской области. Чтобы не допустить отключения газа, абонентам следует в ближайшее время погасить задолженность.

«Своевременная оплата потребленного газа — это не только исполнение договорных обязательств, но и вклад в стабильное и надежное газоснабжение всех потребителей региона. В первую очередь в список на отключения попадают те, кто длительное время не платил за газ, накопив большие долги. Мы всегда идем навстречу абонентам, уведомляем и призываем не доводить ситуацию до ограничения поставки ресурса. Большинство вопросов можно решить заблаговременно, погасив задолженность с помощью различных способов оплаты, в том числе дистанционных, или обратившись в компанию для получения консультации», — отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством ответственность за своевременную оплату потребленного газа несет собственник газифицированного помещения. Возобновление подачи газа осуществляется только после полного погашения долга и компенсации расходов, связанных с отключением и последующим подключением. 

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