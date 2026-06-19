Крышу и фасад дома на улице Николая Васильева отремонтировали в Пскове

Крышу и фасад дома №90 на улице Николая Васильева отремонтировали в Пскове. Это двухэтажное здание 1964 года общей площадью 479 квадратных метров, сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Фотографии: Фонд капитального ремонта Псковской области

Работы выполнили в рамках краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта на 2026 год силами подрядной организации ООО «Строй-профи» в соответствии с договором от 13.02.2026 3/КР.

На крыше заменили старое покрытие, обработали деревянные элементы стропильной системы огнебиозащитным составом, утеплили чердачное перекрытие, проложили чердачные ходы и прочистили вентиляционные каналы.

Затем установили новое покрытие из оцинкованного листа с полимерным покрытием, смонтировали элементы безопасности и водосточную систему. Также отремонтировали вентиляционные трубы и каналы, установили слуховые окна, колпаки и решетки.

После восстановление кирпичной кладки были произведены покраска фасада, обновление цоколя, монтаж новых окон в местах общего пользования, покраска откосов и перемычек, ремонт входных площадок и установка решеток для чистки обуви, а также обновление козырьков у входных групп.



В Псковской области продолжается реализация краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта на 2026 год.