ЖКХ

Энергетики устраняют последствия циклона «Герхильд» в Псковской области

Специалисты компании «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия циклона «Герхильд» в Псковской области. К работам привлечены 65 бригад и 65 единиц техники, сообщается в Telegram-канале компании.

«Вечером на регион обрушился снегопад и сильный штормовой ветер. Псковский филиал "Россети Северо-Запад" заранее перешел в режим повышенной готовности. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Такие условия идеальны для образования льда на проводах. Бригады компании вынуждены пробираться к линиям электропередачи через сугробы и упавшие деревья», - говорится в сообщении.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме, для подачи электричества жителям региона задействованы передвижные генераторы. «Специалисты компании будут работать до полной ликвидации последствий стихии», - добавили в «Россетях».

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-0-220.