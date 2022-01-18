ЖКХ

«Кузница» на радио «Эхо Москвы» в Пскове»: Как найти управу на управляйку? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 18 января.

Горячие темы, жаркие дискуссии, закаленные эксперты, железные аргументы - все это в авторской программе Любови Кузнецовой. Тема первого выпуска: «Как найти управу на управляйку?».

В вашем многоквартирном доме бардак? Не моют подъезды, не горят лампочки, не сбивают сосульки и не чистят двор? Вы платите управляющей компании баснословные деньги, но не понимаете, за что? Ведущая программы обсудила вместе с экспертами, как можно (и можно ли) найти управу на нерадивых коммунальщиков.