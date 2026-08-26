 
ЖКХ

В Великих Луках 27 августа ряд домов останется без электричества

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Плановые отключения электроэнергии ожидаются в Великих Луках 27 августа в связи с проведением ремонтных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Отключения потребителей Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» (ПО ЮЭС города Великие Луки) запланированы с 08:00 до 20:00.

Электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • улица Л. Чайкиной, 3/5, 5, 7;
  • улица Сибирцева, 11/2, 13, 17, 19/11, 3, 7/2, 4, 6, 8, 2, 9/1;
  • улица Р. Люксембург, 7, 14, 13;
  • улица Ставского, 18/32, 34, 36/9;
  • улица Дворецкая, 4, 7, 3;
  • улица Садовая, 1/5, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8;
  • улица Виноградова, 1/1, 2, 3.

Отключения связаны с проведением плановых ремонтных работ на электросетях.

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