Псковичей просят придумать проект для удобства раздельного сбора ТКО

Минстрой России и Совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ проводят второй всероссийский конкурс «Юная краса ЖКХ». Как сообщил Псковской Ленте Новостей региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экогрупп», среди номинаций есть та, что касается каждого — «Раздельный сбор твердых коммунальных отходов».
Изображение: ООО «Экогрупп» / «ВКонтакте»
Для участия необходимо придумать проект или идею, как сделать раздельный сбор удобнее, доступнее или эффективнее. Можно предложить новое решение для контейнерных площадок, систему мотивации для жителей или образовательный проект — все, что поможет внедрять экологичные привычки.
К участию приглашаются дети и молодежь от 7 до 17 лет. Заявки принимаются до 30 сентября включительно.
Узнать подробности и подать заявку можно на официальном сайте конкурса.
Всероссийский конкурс «Краса ЖКХ» посвящен роли и месту женщины в деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства муниципальных образований.