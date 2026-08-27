Псковичей просят придумать проект для удобства раздельного сбора ТКО

Минстрой России и Совет по профессиональным квалификациям в ЖКХ проводят второй всероссийский конкурс «Юная краса ЖКХ». Как сообщил Псковской Ленте Новостей региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экогрупп», среди номинаций есть та, что касается каждого — «Раздельный сбор твердых коммунальных отходов».

Изображение: ООО «Экогрупп» / «ВКонтакте»

Для участия необходимо придумать проект или идею, как сделать раздельный сбор удобнее, доступнее или эффективнее. Можно предложить новое решение для контейнерных площадок, систему мотивации для жителей или образовательный проект — все, что поможет внедрять экологичные привычки.

К участию приглашаются дети и молодежь от 7 до 17 лет. Заявки принимаются до 30 сентября включительно.

Узнать подробности и подать заявку можно на официальном сайте конкурса.

«Это отличный шанс для школьников и студентов Псковской области заявить о себе, получить федеральное признание и сделать первый шаг в профессию. Возможно, именно ваш проект изменит систему обращения с отходами в регионе», — добавили в организации.

Всероссийский конкурс «Краса ЖКХ» посвящен роли и месту женщины в деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса и городского хозяйства муниципальных образований.