ЖКХ

Прокуратура ведет проверку по факту крупной утечки на теплотрассе в Пскове

Проверку по факту отключения горячего водоснабжения и отопления в многоквартирных домах микрорайона Завеличье, а также в дошкольных учреждениях в городе Пскове организовала прокуратура Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: МП «Тепловые сети»

По результатам проверки прокуратура области даст оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований жилищного законодательства в период подготовки и прохождения отопительного сезона, сказали в ведомстве.

Напомним, сегодня, 11 февраля, около 4.00 из-за износа сетей произошел прорыв подземного трубопровода, обеспечивающего теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов и дошкольных учреждений города. В настоящее время аварийную ситуацию ликвидировали, производится заполнение системы теплоносителем.